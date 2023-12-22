На выставке "Россия" назвали сразу две Молодёжные столицы РФ – 2024

В пятницу, 22 декабря, на церемонии вручения Всероссийской премии "Время молодых", которая прошла на площадке Международной выставки-форума "Россия", определили города, которые удостоены титула Молодёжная столица России – 2024. Ими стали Москва и Владивосток, и такие результаты можно назвать символичными, так как эти регионы связывают всю страну — от её европейской части до Дальнего Востока.

Объявивший победителей первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко особое внимание обратил на Нижний Новгород — Молодёжную столицу России – 2023.

Сергей Кириенко на церемонии объявления Молодёжных столиц России – 2024. Фото © Предоставлено LIFE

"Пример Нижнего Новгорода подтолкнул всех остальных, в этом году примерно в пять раз выше активность в голосовании. 1 300 000 голосов было отдано за пять городов, и я понимаю, какая огромная работа за этим была в каждом городе. Это чувство настоящего патриотизма, любви к своему городу", — сказал он.

В ходе первого отборочного этапа на звание Молодёжной столицы претендовали 18 городов: Владивосток, Вологда, Иваново, Иркутск, Красноярск, Липецк, Москва, Мурманск, Новокузнецк, Новосибирск, Ноябрьск, Омск, Рязань, Салехард, Санкт-Петербург, Тарко-Сале, Томск и Хабаровск. Экспертная комиссия отобрала в качестве финалистов пять: Красноярск, Владивосток, Омск, Мурманск и Москву, их допустили к народному голосованию. В итоге Москва набрала 342 696, Владивосток — 339 636, Омск — 191 922, Мурманск — 172 268, а Красноярск — 117 805 голосов.

В городах-победителях в следующем году будут проводиться крупнейшие молодёжные события. Между Москвой и Владивостоком уже проложен маршрут ежегодного "Путешествия мечты" для школьников, и связь регионов в 2024-м станет только крепче. А Красноярск, Омск и Мурманск получат дополнительный грантовый конкурс и туристические поездки для молодёжи.

Заявки в заочном этапе рассматривались жюри по следующим критериям: "Содержательность и проработанность программы мероприятий на 2024 год", "Креативность, инновационность и уникальность решений для Росмолодёжи, применение уникальных городских традиций", "Реалистичность, исполнимость намеченных планов", "Масштаб и информационная открытость при подготовке заявки, заинтересованность и вовлечение жителей города, партнёров к разработке заявки" и "Художественная выразительность, целостность визуальной концепции, креативные стилистические решения и медиапродукты".

Участники Всероссийской премии "Время молодых". Фото © Предоставлено Лайфу