В России выберут Молодёжную столицу – 2024
Росмолодёжь запустила голосование по выбору Молодёжной столицы России – 2024
На сайте Дома молодёжи с 8 по 20 декабря пройдёт народное голосование, которое станет последним этапом конкурсной гонки городов за звание Молодёжной столицы России на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодёжи.
Победителя объявят 22 декабря 2023 года на финале Всероссийской премии молодёжных достижений "Время молодых" в Доме молодёжи на Международной выставке-форуме "Россия". Экспертная комиссия отобрала в качестве финалистов пять городов: Красноярск, Владивосток, Омск, Мурманск и Москву, их допустили к следующим этапам конкурса.
В состав жюри вошли 20 представителей медиакомпаний и издательств, крупного и малого бизнеса, госкорпораций, исследовательских организаций, организаций экосистемы молодёжной политики, а также прошлые победители премии "Время молодых". Город-победитель получит возможность проводить у себя проекты экосистемы Росмолодёжи.
"Росмолодёжь второй год подряд проводит Всероссийскую премию молодёжных достижений "Время молодых" со специальной номинацией "Молодёжная столица России". Она направлена на выявление города с наиболее выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодёжной политики муниципалитета и региона России", — указано в пресс-службе организации.
В 2023 году Молодёжной столицей России выбрали Нижний-Новгород.
А ранее Лайф рассказывал, что в Доме молодёжи на ВДНХ отметили 80 дней до старта волонтёрского корпуса ВФМ-2024. Праздничное мероприятие для волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи стало частью Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который проходит с 4 по 8 декабря.
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