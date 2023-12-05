В Доме молодёжи на ВДНХ отметили 80 дней до старта волонтёрского корпуса ВФМ-2024

5 декабря, в День добровольца, в Доме молодёжи на площадке Международной выставки-форума "Россия" состоялось праздничное мероприятие для волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи. Событие стало частью Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который проходит с 4 по 8 декабря.

Мероприятие в честь 80 дней до старта волонтёрского корпуса ВМФ-2024 на выставке "Россия" в Доме молодёжи. Видео © Предоставлено Лайфу

Перед волонтёрами выступили заместитель руководителя Росмолодёжи и координатор по подготовке и проведению ВФМ-2024 Денис Аширов, а также председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике, председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров, руководитель ДОБРО.РФ Артём Метелев.

"27 Центров привлечения и подготовки волонтёров стали нашей опорой в создании добровольческого корпуса Всемирного фестиваля молодёжи. Нам важно было выбрать самых активных и ярких волонтёров, которые будут рассказывать о нашей стране, её уникальности, богатстве и, главное, о ВФМ. Дальше добровольцев ждёт обучение на базе волонтёрских Центров, непосредственно на площадке Фестиваля на федеральной территории "Сириус", а также в Москве и Сочи. После этого работа волонтёрского корпуса не закончится: они будут помогать иностранным участникам во время региональной программы, которая включает 30 российских городов",— рассказал Денис Аширов.

Мероприятие в честь 80 дней до старта волонтёрского корпуса ВМФ-2024 на выставке "Россия" в Доме молодёжи. Фото © Предоставлено Лайфу

Акция "80 дней до старта волонтёрского корпуса Фестиваля!" стала торжественным завершением отборочной кампании добровольцев для этого крупнейшего международного события. Участие приняли представители всех 27 Центров привлечения и подготовки волонтёров ВФМ-2024, в том числе руководители, тренеры, специалисты по отбору и сами добровольцы, которые уже прошли все этапы отбора на ВФМ-2024 и ожидают оглашения результатов.

"За последние несколько лет мы создали огромную волонтёрскую структуру в нашей стране. Мы получили 50 тысяч заявок и досрочно завершили заявочную кампанию в добровольческий корпус Фестиваля. Во многом это случилось благодаря работе Центров привлечения и подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи. Большинство тех, кто войдёт в команду волонтёров ВФМ-2024, уже отобраны", — отметил Артём Метелев.

Мероприятие в честь 80 дней до старта волонтёрского корпуса ВМФ-2024 на выставке "Россия" в Доме молодёжи. Фото © Предоставлено Лайфу

Гостям мероприятия рассказали о функциональных направлениях, по которым будут работать волонтёры. Представители Центра привлечения и подготовки волонтёров ВФМ-2024, открытого на базе ресурсного центра "Мосволонтёр", презентовали направление "городских волонтёров". Они будут создавать атмосферу праздника и гостеприимства, а также возьмут на себя сопровождение участников Фестиваля в аэропортах.

Мероприятие в честь 80 дней до старта волонтёрского корпуса ВМФ-2024 на выставке "Россия" в Доме молодёжи. Фото © Предоставлено Лайфу

Также были представлены 7 колледжей-победителей конкурса подготовки городских волонтёров в Сочи, среди которых Университетский экономико-технологический колледж Сочинского государственного университета, Сочинский профессиональный техникум, Сочинский колледж поликультурного образования, Сочинский институт (филиал) Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Сочинский медицинский колледж, Академический колледж и филиал Российского государственного социального университета в Сочи.

Мероприятие в честь 80 дней до старта волонтёрского корпуса ВМФ-2024 на выставке "Россия" в Доме молодёжи. Фото © Предоставлено Лайфу

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ — главное событие в сфере добровольчества и социального лидерства. В 2023 году Форум стал частью Международной выставки-форума "Россия" — масштабной площадки, на которой представлены главные достижения страны, технологические разработки и научные открытия, ключевые успехи в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, которая родилась в период пандемии в 2020 году, переросла в систему постоянной поддержки лидеров социальных изменений на федеральном уровне в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Цель Форума в 2023 году — демонстрация достижений добровольчества и некоммерческого сектора за последние 20 лет и определение векторов развития сферы до 2040 года. Ключевая часть программы Форума — церемония награждения победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ, ставшей продолжением одноименной акции и наследием Всероссийского конкурса "Доброволец России". В церемонии награждения традиционно принимает участие Президент России.

Дом молодёжи — одно из ключевых пространств Международной выставки-форума "Россия", которое расположено в 55-м павильоне ВДНХ и посвящено достижениям и возможностям самореализации молодого поколения страны за последние десятилетия. В Доме разместились специальные зоны пользы и созидания, карьеры, самореализации, развития талантов, исполнения мечты, объединения в сообщества, увлечений и многие другие. Экспозиция объединена идеей взросления через все треки-направления Росмолодёжи и проекты Российского общества "Знание", которые охватывают людей до 35 лет.

Всемирный фестиваль молодёжи пройдет в 2024 году в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина. В ВФМ-2024 примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и др., включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа. В организации и проведении Фестиваля будет задействовано 5 тысяч волонтёров из всех регионов России, в том числе 228 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Организатором ВФМ выступает Росмолодёжь, оператор — Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи.