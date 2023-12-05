Политолог объяснил важность встреч Путина с волонтёрами на примере судьбоносного решения в 2017-м

Волонтёрская деятельность во многом олицетворяет главные ценности России и российского общества — помощь близким, гуманизм и милосердие. Об этом Лайфу рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

"Встреча с волонтёрами — это всегда очень важное для нашей страны мероприятие. Достаточно сказать, что в 2017 году на встрече волонтёров, в декабре кстати, глава государства принял решение, посоветовавшись с волонтёрами, выдвигаться на выборах президента в 2018 году. И, как говорил сам Владимир Путин, именно поддержка со стороны волонтёров и стала одной из причин, убедивших российского лидера в необходимости выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства", — объяснил он.

Собеседник Лайфа напомнил о том, что Путин в целом с большим вниманием относится к темам благотворительности и волонтёрства. В частности, саму концепцию праздника День добровольца предложил и поддержал именно президент. Как и идею российского волонтёрского движения, собравшего на сегодняшний день более 21 миллиона активных участников. К движению относятся и Народный фронт, и "Волонтёры Победы", и медики, и "Волонтёры культуры", и движение "Мы вместе", появившееся в период пандемии и оказавшее серьёзный вклад в нормализацию жизни в период самоизоляции граждан и после него. Кроме того, добровольцы вносят важный вклад и в зоне специальной военной операции, помогая семьям бойцов СВО и оказывая всестороннюю помощь фронту.

Член Общественной палаты Москвы добавил, что на сегодняшний день очень многое из того, что требуется на передовой, изготавливается именно волонтёрами. В частности, это касается маскировочных сетей и носилок. Президенту удалось создать с нуля эффективную систему добровольческих организаций, которые сотрудничают с государственными структурами. И эти организации работают с позитивным настроем, действуя ради достижения целей России, развития её традиций, взаимопомощи среди россиян, реализации граждан, социальных инициатив и прочего.