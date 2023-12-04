Путин поблагодарил российских волонтёров за помощь бойцам СВО и их близким
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских волонтёров за помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции (СВО), и их близким. Соответствующие слова он произнёс на церемонии вручения премии "Волонтёр года – 2023".
"Я обращаюсь прежде всего к российской аудитории, особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию", — отметил президент РФ.
Глава государства добавил, что волонтёры помогают не только напрямую бойцам СВО, но и их семьям в тылу, в том числе матерям, отцам, супругам и детям. По его словам, на премию было подано 39 тысяч заявок из 95 государств.
Как сообщал Лайф, Путин на выставке-форуме "Россия" вручил премию "Волонтёр года". Награду из рук президента получила Наталья Аминева из Воронежа. Женщина вместе с детьми, мужем и родителями помогают бойцам СВО. Так, например, она изготавливает маскировочные сети и окопные свечи и вяжет носки.
LIFE / Павел Баранов