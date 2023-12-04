Путин поблагодарил российских волонтёров за помощь бойцам СВО и их близким

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских волонтёров за помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции (СВО), и их близким. Соответствующие слова он произнёс на церемонии вручения премии "Волонтёр года – 2023".

"Я обращаюсь прежде всего к российской аудитории, особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию", — отметил президент РФ.

Глава государства добавил, что волонтёры помогают не только напрямую бойцам СВО, но и их семьям в тылу, в том числе матерям, отцам, супругам и детям. По его словам, на премию было подано 39 тысяч заявок из 95 государств.