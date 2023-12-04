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Регион
Опубликовано 4 декабря 2023, 14:56
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Путин поблагодарил российских волонтёров за помощь бойцам СВО и их близким

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских волонтёров за помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции (СВО), и их близким. Соответствующие слова он произнёс на церемонии вручения премии "Волонтёр года – 2023".

"Я обращаюсь прежде всего к российской аудитории, особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию", — отметил президент РФ.

Глава государства добавил, что волонтёры помогают не только напрямую бойцам СВО, но и их семьям в тылу, в том числе матерям, отцам, супругам и детям. По его словам, на премию было подано 39 тысяч заявок из 95 государств.

Путин сообщил, что волонтёрством занимается четверть населения России
Путин сообщил, что волонтёрством занимается четверть населения России

Как сообщал Лайф, Путин на выставке-форуме "Россия" вручил премию "Волонтёр года". Награду из рук президента получила Наталья Аминева из Воронежа. Женщина вместе с детьми, мужем и родителями помогают бойцам СВО. Так, например, она изготавливает маскировочные сети и окопные свечи и вяжет носки.

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LIFE / Павел Баранов

Никита Осипов
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