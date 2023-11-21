Путин: Всемирный фестиваль молодёжи в РФ способствует построению многополярности

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Всемирный фестиваль молодёжи в РФ способствует созданию многополярного мира. Соответствующее заявление он сделал в обращении по случаю 100 дней до его открытия, которое состоится 1 марта 2024 года.

"Фестиваль станет значимым шагом на пути формирования справедливого, многополярного мира, сможет консолидировать молодёжь в поиске тех решений, которые нужны современному мироустройству, в создании прочных основ сотрудничества, на которых будут строиться отношения между странами", — отметил президент.

Глава государства добавил, что Россия встретит участников фестиваля из более чем 180 государств как самых дорогих гостей. Также Путин указал, что на участие в мероприятии уже подано свыше 250 тысяч заявок из 183 стран. По мнению президента, это говорит о том, что нет силы выше дружбы. Кроме того, такие цифры свидетельствуют об огромном интересе к РФ, к истории, традициям и ценностям страны, отметил российский лидер.