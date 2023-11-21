Путин: Всемирный фестиваль молодёжи в РФ способствует построению многополярности
Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Всемирный фестиваль молодёжи в РФ способствует созданию многополярного мира. Соответствующее заявление он сделал в обращении по случаю 100 дней до его открытия, которое состоится 1 марта 2024 года.
"Фестиваль станет значимым шагом на пути формирования справедливого, многополярного мира, сможет консолидировать молодёжь в поиске тех решений, которые нужны современному мироустройству, в создании прочных основ сотрудничества, на которых будут строиться отношения между странами", — отметил президент.
Глава государства добавил, что Россия встретит участников фестиваля из более чем 180 государств как самых дорогих гостей. Также Путин указал, что на участие в мероприятии уже подано свыше 250 тысяч заявок из 183 стран. По мнению президента, это говорит о том, что нет силы выше дружбы. Кроме того, такие цифры свидетельствуют об огромном интересе к РФ, к истории, традициям и ценностям страны, отметил российский лидер.
Как сообщал Лайф, в апреле 2023 года Путин подписал указ о проведении в России Всемирного фестиваля молодёжи. Глава государства поручил кабмину в течение трёх месяцев разработать меры для его подготовки и проведения и определиться с источниками финансирования. В мае стали известны даты его проведения — с 29 февраля по 7 марта 2024 года. Мероприятие пройдёт на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае. Фестиваль примет 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.
LIFE / Павел Баранов