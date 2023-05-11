Кириенко: Всемирный фестиваль молодёжи пройдёт с 29 февраля по 7 марта 2024 года

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт в России с 29 февраля по 7 марта 2024 года. Место проведения — федеральная территория Сириус в Краснодарском крае. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"[Фестиваль] у нас начинается в 2024 году с 29 февраля и продолжается до 7 марта, мы стартуем практически точно в даты завершения Олимпиады в Сочи 2014 года, это будет прямо десятилетие Олимпиады", — сказал он на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля.

Кириенко также предложил снизить планку возраста участников, чтобы в фестивале могли принять участие представители Российского движения детей и молодёжи.