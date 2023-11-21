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21 ноября, 16:29

"Страна возможностей": Путин заявил, что участники фестиваля молодёжи смогут узнать настоящую Россию

Путин: Участники фестиваля молодёжи смогут узнать Россию такой, какая она есть

Достижения России интересны и способны вдохновлять людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю 100 дней до Всемирного фестиваля молодёжи.

"Безусловно, всех интересуют достижения нашей страны. А они способны по-настоящему удивлять и вдохновлять, что и показывает международная выставка-форум "Россия",указал Путин.

Глава государства напомнил, что именно на площадке выставки проходит запуск обратного отсчёта дней до фестиваля.

Также Путин отметил, что в России есть огромное пространство для реализации потенциала молодёжи. РФ хочет, чтобы молодые люди со всего мира смогли узнать настоящую страну — "такой, какая она есть — со всем природным, культурным, национальным многообразием".

"Мы хотим, чтобы наши гости увидели, что Россия — это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал, осуществить свои мечты", — сказал лидер РФ.

На Всемирный фестиваль молодёжи поступило свыше 160 тыс. заявок почти из всех стран мира

На Всемирный фестиваль молодёжи поступило свыше 160 тыс. заявок почти из всех стран мира

Напомним, что в апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Всемирного фестиваля молодёжи. Глава государства поручил правительству в течение трёх месяцев разработать меры для его подготовки и проведения, а также определиться с источниками финансирования. В мае стали известны даты его проведения — с 29 февраля по 7 марта 2024 года. Мероприятие пройдёт на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае.

Фестиваль примет 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения. Подать заявку на участие можно на сайте фестиваля.

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Kremlin.ru

Никита Никонов
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