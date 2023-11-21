"Страна возможностей": Путин заявил, что участники фестиваля молодёжи смогут узнать настоящую Россию
Путин: Участники фестиваля молодёжи смогут узнать Россию такой, какая она есть
Достижения России интересны и способны вдохновлять людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю 100 дней до Всемирного фестиваля молодёжи.
"Безусловно, всех интересуют достижения нашей страны. А они способны по-настоящему удивлять и вдохновлять, что и показывает международная выставка-форум "Россия", — указал Путин.
Глава государства напомнил, что именно на площадке выставки проходит запуск обратного отсчёта дней до фестиваля.
Также Путин отметил, что в России есть огромное пространство для реализации потенциала молодёжи. РФ хочет, чтобы молодые люди со всего мира смогли узнать настоящую страну — "такой, какая она есть — со всем природным, культурным, национальным многообразием".
"Мы хотим, чтобы наши гости увидели, что Россия — это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал, осуществить свои мечты", — сказал лидер РФ.
Напомним, что в апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Всемирного фестиваля молодёжи. Глава государства поручил правительству в течение трёх месяцев разработать меры для его подготовки и проведения, а также определиться с источниками финансирования. В мае стали известны даты его проведения — с 29 февраля по 7 марта 2024 года. Мероприятие пройдёт на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае.
Фестиваль примет 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения. Подать заявку на участие можно на сайте фестиваля.