"Страна возможностей": Путин заявил, что участники фестиваля молодёжи смогут узнать настоящую Россию

Достижения России интересны и способны вдохновлять людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю 100 дней до Всемирного фестиваля молодёжи.

"Безусловно, всех интересуют достижения нашей страны. А они способны по-настоящему удивлять и вдохновлять, что и показывает международная выставка-форум "Россия", — указал Путин.

Глава государства напомнил, что именно на площадке выставки проходит запуск обратного отсчёта дней до фестиваля.

Также Путин отметил, что в России есть огромное пространство для реализации потенциала молодёжи. РФ хочет, чтобы молодые люди со всего мира смогли узнать настоящую страну — "такой, какая она есть — со всем природным, культурным, национальным многообразием".

"Мы хотим, чтобы наши гости увидели, что Россия — это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал, осуществить свои мечты", — сказал лидер РФ.

Напомним, что в апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Всемирного фестиваля молодёжи. Глава государства поручил правительству в течение трёх месяцев разработать меры для его подготовки и проведения, а также определиться с источниками финансирования. В мае стали известны даты его проведения — с 29 февраля по 7 марта 2024 года. Мероприятие пройдёт на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае.