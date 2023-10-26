На Всемирный фестиваль молодёжи поступило свыше 160 тыс. заявок почти из всех стран мира
Кириенко: На Всемирный фестиваль молодёжи поступило более 160 тысяч заявок
Более 160 тысяч заявок поступили из более чем 180 стран мира на Всемирный фестиваль молодёжи, который пройдёт в "Сириусе" с 1 по 7 марта 2024 года. Об этом сообщил журналистам в четверг, 26 октября, первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
"Рады, что сегодня у нас уже более 160 тыс. заявок поступило из более чем 180 стран мира. Приём заявок продолжается", — отметил он.
Фестиваль примет 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения. Подать заявку на участие можно на сайте фестиваля.
Напомним, что в апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Всемирного фестиваля молодёжи. Он поручил правительству в течение трёх месяцев разработать меры для его подготовки и проведения, а также определиться с источниками финансирования. В мае стали известны даты его проведения. А на днях послам дружественных стран провели презентацию Всемирного фестиваля молодёжи. Компанию дипломатам из 54 государств Европы, Африки, Азии, Востока и Америки составили представители международных организаций.