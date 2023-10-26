На Всемирный фестиваль молодёжи поступило свыше 160 тыс. заявок почти из всех стран мира

Более 160 тысяч заявок поступили из более чем 180 стран мира на Всемирный фестиваль молодёжи, который пройдёт в "Сириусе" с 1 по 7 марта 2024 года. Об этом сообщил журналистам в четверг, 26 октября, первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Рады, что сегодня у нас уже более 160 тыс. заявок поступило из более чем 180 стран мира. Приём заявок продолжается", — отметил он.