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26 октября, 09:43

На Всемирный фестиваль молодёжи поступило свыше 160 тыс. заявок почти из всех стран мира

Кириенко: На Всемирный фестиваль молодёжи поступило более 160 тысяч заявок

Более 160 тысяч заявок поступили из более чем 180 стран мира на Всемирный фестиваль молодёжи, который пройдёт в "Сириусе" с 1 по 7 марта 2024 года. Об этом сообщил журналистам в четверг, 26 октября, первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Рады, что сегодня у нас уже более 160 тыс. заявок поступило из более чем 180 стран мира. Приём заявок продолжается", — отметил он.

Фестиваль примет 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения. Подать заявку на участие можно на сайте фестиваля.

На Всемирный фестиваль молодёжи приедут 10 тысяч человек из 35 стран Африки

На Всемирный фестиваль молодёжи приедут 10 тысяч человек из 35 стран Африки

Напомним, что в апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Всемирного фестиваля молодёжи. Он поручил правительству в течение трёх месяцев разработать меры для его подготовки и проведения, а также определиться с источниками финансирования. В мае стали известны даты его проведения. А на днях послам дружественных стран провели презентацию Всемирного фестиваля молодёжи. Компанию дипломатам из 54 государств Европы, Африки, Азии, Востока и Америки составили представители международных организаций.

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Сайт Всемирного фестиваля молодёжи

Марина Калегина
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