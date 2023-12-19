Трёхмиллионный гость форума "Россия" получил открытку от Путина и поездку на космодром
Трёхмиллионному гостю выставки "Россия" подарили открытку с подписью Путина
Трёхмиллионный гость форума "Россия" Алексей Козырев. Обложка © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Алексей Никольский
Трёхмиллионный гость выставки-форума "Россия" на ВДНХ получил специальный подарок — открытку с поздравлением и подписью президента РФ Владимира Путина. Глава государства подписал её в минувшее воскресенье во время посещения павильона № 75 перед участием в XXI съезде "Единой России". Счастливчиком стал Алексей Козырев из Барнаула Алтайского края, который приехал на выставку вместе с женой Еленой.
Трёхмиллионный гость форума "Россия" Алексей Козырев. Фото © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Алексей Никольский
"Мы любим путешествовать, особенно на автомобиле: Крым, Сочи, Забайкалье. Сюрприз, конечно, нет слов. Мы пришли посмотреть на экспозицию Алтайского края, увидели выступление нашего губернатора. И гордость нас распирала, решили посмотреть своими глазами. Приехали — и так совпало. Благодарим Владимира Владимировича за такой шикарный подарок. Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что всё в России возможно, мечты сбываются", — сказал Козырев.
Трёхмиллионный гость форума "Россия" Алексей Козырев с супругой Еленой. Фото © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Алексей Никольский
Семья получила и другие приятные подарки: для Алексея и Елены организовали экскурсию в павильоне № 15 "Строим будущее. Россия в движении", где вручили сертификат на поездку на космодром Восточный. Воспользоваться пропуском на космодром могут все члены семьи. Им также компенсируют проезд и проживание в путешествии. Подарок подготовили АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Напомним, 17 декабря президент РФ Владимир Путин во второй раз приехал на выставку "Россия" на ВДНХ. Там проходил съезд партии "Единая Россия", где единогласно было поддержано самовыдвижение Путина в качестве кандидата на президентские выборы в марте 2024 года. Во время осмотра стендов президент РФ подписал новогоднюю открытку для одного из счастливчиков.