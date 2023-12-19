Трёхмиллионный гость форума "Россия" получил открытку от Путина и поездку на космодром

Трёхмиллионный гость выставки-форума "Россия" на ВДНХ получил специальный подарок — открытку с поздравлением и подписью президента РФ Владимира Путина. Глава государства подписал её в минувшее воскресенье во время посещения павильона № 75 перед участием в XXI съезде "Единой России". Счастливчиком стал Алексей Козырев из Барнаула Алтайского края, который приехал на выставку вместе с женой Еленой.

Трёхмиллионный гость форума "Россия" Алексей Козырев. Фото © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Алексей Никольский

"Мы любим путешествовать, особенно на автомобиле: Крым, Сочи, Забайкалье. Сюрприз, конечно, нет слов. Мы пришли посмотреть на экспозицию Алтайского края, увидели выступление нашего губернатора. И гордость нас распирала, решили посмотреть своими глазами. Приехали — и так совпало. Благодарим Владимира Владимировича за такой шикарный подарок. Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что всё в России возможно, мечты сбываются", — сказал Козырев.

Трёхмиллионный гость форума "Россия" Алексей Козырев с супругой Еленой. Фото © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Алексей Никольский