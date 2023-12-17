Регион

Уведомления отключены

17 декабря, 13:23

Съезд "Единой России" единогласно поддержал самовыдвижение Путина на выборах

Съезд партии "Единая Россия" единогласно поддержал самовыдвижение российского лидера Владимира Путина в качестве кандидата на выборы президента РФ в марте 2024 года. XXI Съезд "Единой России" проходит на площадке форума-выставки "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщил присутствовавший на мероприятии корреспондент Лайфа.

Предложение поддержать кандидатуру действующего российского лидера на выборах президента страны в 2024 году вынес на голосование председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Съезд единогласно поддержал инициативу.

"Принято единогласно", объявил Медведев результаты голосования.

"Прозрачно, легитимно и честно": Путин назвал принципы выборов президента

"Прозрачно, легитимно и честно": Путин назвал принципы выборов президента

Напомним, Медведев начал съезд "Единой России" с обещания сделать всё для безоговорочной победы Путина в марте 2024-го. По его словам, партия уверена в кандидате, за которым историческая правда, справедливость и поддержка большинства.

Обложка ©

duma.gov

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Медведев
  • Единая Россия
  • Выборы — 2024
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров