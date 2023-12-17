Съезд "Единой России" единогласно поддержал самовыдвижение Путина на выборах

Съезд партии "Единая Россия" единогласно поддержал самовыдвижение российского лидера Владимира Путина в качестве кандидата на выборы президента РФ в марте 2024 года. XXI Съезд "Единой России" проходит на площадке форума-выставки "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщил присутствовавший на мероприятии корреспондент Лайфа.

Предложение поддержать кандидатуру действующего российского лидера на выборах президента страны в 2024 году вынес на голосование председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Съезд единогласно поддержал инициативу.

"Принято единогласно", — объявил Медведев результаты голосования.