Медведев: "Единая Россия" сделает всё, чтобы на выборах президента победил Путин
Съезд "Единой России", в ходе которого единороссы намерены поддержать самовыдвижение президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства, открылся в Москве. Председатель партии Дмитрий Медведев начал мероприятие с обещания сделать всё для безоговорочной победы Путина в марте 2024-го.
Медведев: "Единая Россия" сделает всё, чтобы на выборах президента победил Путин. Видео © LIFE
"Приближаются выборы президента — человека, который готов брать ответственность на себя за судьбу страны в сложных условиях, национального лидера, вокруг которого сплотились бы все, кто хочет видеть нашу страну процветающей и благополучной. Именно такой на века и должна быть наша родина. Сегодня у нас нет ни малейших сомнений в том, кто должен стоять во главе государства в этот весьма сложный период", — обратился к залу Медведев.
По его словам, партия уверена в кандидате, за которым историческая правда, справедливость и поддержка большинства. Медведев подчеркнул, что в марте 2024 года "Единая Россия" сделает всё, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент Владимир Путин.
Съезд проходит на площадке международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в 75-м павильоне. В зале присутствуют 492 делегата. Путин уже прибыл и в эти минуты осматривает выставку "Россия".
Напомним, о намерении Путина баллотироваться на пост президента России в 2024 году стало известно 8 декабря. Его решение нашло отклик у многих чиновников, политиков и общественных деятелей, в числе которых председатель Совфеда Валентина Матвиенко, главврач Московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко, мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. При этом голосование впервые будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта следующего года.
LIFE