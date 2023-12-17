Медведев: "Единая Россия" сделает всё, чтобы на выборах президента победил Путин

"Приближаются выборы президента — человека, который готов брать ответственность на себя за судьбу страны в сложных условиях, национального лидера, вокруг которого сплотились бы все, кто хочет видеть нашу страну процветающей и благополучной. Именно такой на века и должна быть наша родина. Сегодня у нас нет ни малейших сомнений в том, кто должен стоять во главе государства в этот весьма сложный период", — обратился к залу Медведев.