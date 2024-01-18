98% посетителей выставки "Россия" испытали чувство гордости
Выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
98% посетителей выставки-форума "Россия" на ВДНХ испытали чувство гордости за страну и её достижения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Высшей школой экономики и Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
По данным опроса, 9 из 10 посетителей благодаря выставке узнали много нового о достижениях России, о культуре народов и путешествиях, 88% респондентов готовы рекомендовать выставку другим.
Большинство посетителей говорят, что экспозиции дают людям возможность почувствовать себя частью большой страны (96%) и дают уверенность в завтрашнем дне (95%). 94% респондентов заявили, что выставка "Россия" вдохновила и дала им силы на перемены. А у 92% участников исследования выставка вызвала желание стремиться к собственным достижениям.
Как сообщал Лайф, выставка "Россия" открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. На ней представлены достижения каждого из 89 регионов РФ, также экспозиции ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Изначально выставка должна была работать до апреля, но президент РФ Владимир Путин предложил продлить её работу и на летний период. Сам глава государства уже дважды посещал форум: первый раз 4 декабря, а затем — 17 декабря.