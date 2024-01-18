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98% посетителей выставки "Россия" испытали чувство гордости

18 января, 12:13
Выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

98% посетителей выставки-форума "Россия" на ВДНХ испытали чувство гордости за страну и её достижения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Высшей школой экономики и Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

По данным опроса, 9 из 10 посетителей благодаря выставке узнали много нового о достижениях России, о культуре народов и путешествиях, 88% респондентов готовы рекомендовать выставку другим.

Shaman официально стал голосом выставки "Россия"
Shaman официально стал голосом выставки "Россия"

Большинство посетителей говорят, что экспозиции дают людям возможность почувствовать себя частью большой страны (96%) и дают уверенность в завтрашнем дне (95%). 94% респондентов заявили, что выставка "Россия" вдохновила и дала им силы на перемены. А у 92% участников исследования выставка вызвала желание стремиться к собственным достижениям.

"Наши сердца — с вами!": На выставке "Россия" тепло поддержали белгородцев после атаки Украины
"Наши сердца — с вами!": На выставке "Россия" тепло поддержали белгородцев после атаки Украины

Как сообщал Лайф, выставка "Россия" открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. На ней представлены достижения каждого из 89 регионов РФ, также экспозиции ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Изначально выставка должна была работать до апреля, но президент РФ Владимир Путин предложил продлить её работу и на летний период. Сам глава государства уже дважды посещал форум: первый раз 4 декабря, а затем — 17 декабря.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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