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16 января, 09:41

Shaman официально стал голосом выставки "Россия"

Певец Shaman стал голосом выставки-форума "Россия" на ВДНХ с 15 января

Певец Shaman (Ярослав Дронов). Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Певец Shaman (Ярослав Дронов). Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Певец Shaman (Ярослав Дронов) официально стал голосом международной выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"Одним из наиболее активных участников мероприятий и голосом выставки стал SHAMAN — музыкант, которого по результатам исследования ВЦИОМ россияне назвали самым популярным певцом страны", пояснила дирекция форума.

С 15 января композиции и голос SHAMAN можно услышать на выставке каждый день. Артист рассказывает гостям форума о самых интересных событиях через радиоточки ВДНХ.

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Напомним, Shaman исполнил песню "Я русский" вместе с "Хором первых" на открытии выставки "Россия" в Москве в День народного единства 4 ноября. Затем он спел российский гимн с Ларисой Долиной, Натальей Подольской и Юлианной Карауловой.

Дарья Нарыкова
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