Shaman официально стал голосом выставки "Россия"
Певец Shaman стал голосом выставки-форума "Россия" на ВДНХ с 15 января
Певец Shaman (Ярослав Дронов). Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Певец Shaman (Ярослав Дронов) официально стал голосом международной выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
"Одним из наиболее активных участников мероприятий и голосом выставки стал SHAMAN — музыкант, которого по результатам исследования ВЦИОМ россияне назвали самым популярным певцом страны", — пояснила дирекция форума.
С 15 января композиции и голос SHAMAN можно услышать на выставке каждый день. Артист рассказывает гостям форума о самых интересных событиях через радиоточки ВДНХ.
Напомним, Shaman исполнил песню "Я русский" вместе с "Хором первых" на открытии выставки "Россия" в Москве в День народного единства 4 ноября. Затем он спел российский гимн с Ларисой Долиной, Натальей Подольской и Юлианной Карауловой.