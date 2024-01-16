Shaman официально стал голосом выставки "Россия"

Певец Shaman (Ярослав Дронов) официально стал голосом международной выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"Одним из наиболее активных участников мероприятий и голосом выставки стал SHAMAN — музыкант, которого по результатам исследования ВЦИОМ россияне назвали самым популярным певцом страны", — пояснила дирекция форума.

С 15 января композиции и голос SHAMAN можно услышать на выставке каждый день. Артист рассказывает гостям форума о самых интересных событиях через радиоточки ВДНХ.