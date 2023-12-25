Shaman стал доверенным лицом Путина
Певец Shaman сообщил, что стал доверенным лицом Владимира Путина
Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил, что стал доверенным лицом президента РФ Владимира Путина. Артист в своём телеграм-канале выложил видео, на котором подписывает соответствующее заявление.
Shaman подписывает заявление о согласии стать доверенным лицом Путина. Видео © T.me / Shaman
"Привет, Россия! Дал своё согласие быть доверенным лицом кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", — написал певец.
9 декабря в московском штабе ОНФ состоялось заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина. 16 декабря она единогласно поддержала выдвижение главы государства, а 18 декабря Путин первым из кандидатов подал документы в Центризбирком. Голосование состоится в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев