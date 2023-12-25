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25 декабря, 09:23

Shaman стал доверенным лицом Путина

Певец Shaman сообщил, что стал доверенным лицом Владимира Путина

Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил, что стал доверенным лицом президента РФ Владимира Путина. Артист в своём телеграм-канале выложил видео, на котором подписывает соответствующее заявление.

Shaman подписывает заявление о согласии стать доверенным лицом Путина. Видео © T.me / Shaman

"Привет, Россия! Дал своё согласие быть доверенным лицом кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", — написал певец.

Собрание "Команды Путина" завершилось под крики "Ура!" и гимн РФ в исполнении Shaman
Собрание "Команды Путина" завершилось под крики "Ура!" и гимн РФ в исполнении Shaman

9 декабря в московском штабе ОНФ состоялось заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина. 16 декабря она единогласно поддержала выдвижение главы государства, а 18 декабря Путин первым из кандидатов подал документы в Центризбирком. Голосование состоится в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александра Мышляева
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