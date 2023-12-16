Собрание "Команды Путина" завершилось под крики "Ура!" и гимн РФ в исполнении Shaman
Группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на выборах президента России
Собрание группы избирателей единогласно поддержало самовыдвижение президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из концертного зала "Зарядье" в Москве, где прошло собрание группы.
Кадры с собрания группы избирателей, которое прошло в концертном зале "Зарядье". Видео © LIFE
"Единогласно! Ура!" — объявил после голосования руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
После этого на сцену вышел певец Shaman (Ярослав Дронов) и исполнил гимн России для всех присутствующих. Заседание на этом завершилось. Группа избирателей, которая собралась сегодня в концертном зале "Зарядье" в поддержку выдвижения Путина, напомним, насчитывает более 750 человек. Помимо известных артистов, спортсменов и журналистов в неё входят врачи, учителя, бизнесмены и участники спецоперации.
Ранее сегодня лидер фракции "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов заявил, что на собрании оргкомитета будет объявлено, что Путин будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году не от какой-либо партии, а как независимый кандидат.
Напомним, голосование на выборах президента России пройдёт в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта. Нынешние полномочия Владимира Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024-го. 8 декабря российский лидер объявил о намерении баллотироваться. А 9-го числа прошло первое собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Путина кандидатом на предстоящие выборы президента в марте 2024 года. Накануне Путин заявил, что любое вмешательство извне в выборы в России должно жёстко пресекаться.
Кадр из видео LIFE