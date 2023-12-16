Собрание "Команды Путина" завершилось под крики "Ура!" и гимн РФ в исполнении Shaman

Собрание группы избирателей единогласно поддержало самовыдвижение президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из концертного зала "Зарядье" в Москве, где прошло собрание группы.

После этого на сцену вышел певец Shaman (Ярослав Дронов) и исполнил гимн России для всех присутствующих. Заседание на этом завершилось. Группа избирателей, которая собралась сегодня в концертном зале "Зарядье" в поддержку выдвижения Путина, напомним, насчитывает более 750 человек. Помимо известных артистов, спортсменов и журналистов в неё входят врачи, учителя, бизнесмены и участники спецоперации.