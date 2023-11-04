"Хор первых" поздравил россиян с Днём народного единства патриотическим концертом
Всероссийский сводный "Хор первых" выступил в День народного единства на открытии Международной выставки-форума "Россия". В рамках масштабного концерта ребята из разных уголков страны спели известные песни о Родине, наставничестве.
"Мы собрали самый большой сводный детский хор России — "Хор первых". 1300 участников "Движения" из 79 регионов исполнили известные песни о России и новые произведения, написанные самими ребятами", — отметил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров.
Кроме того, ребята выступили на одной сцене с такими известными исполнителями, как Shaman, Ольга Кормухина и Алексей Белов, а также резидентами творческого кластера "Таврида-АРТ". В завершение концерта хор исполнил гимн России.
"Это было впечатляюще! В исполнении тысячного "Хора первых", собиравшего на одной сцене ребят из стольких регионов нашей страны, моя песня "Я русский" приобрела особое звучание и особое значение", — поделился Shaman.
Напомним, что на ВДНХ 4 ноября открылась Международная выставка-форум "Россия". На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Свои экспозиции на мероприятии есть у субъектов РФ, министерств, ведомств и российских компаний. Всего их более 130. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.
Пресс-служба РДДМ "Движение первых"