"Хор первых" поздравил россиян с Днём народного единства патриотическим концертом

Всероссийский сводный "Хор первых" выступил в День народного единства на открытии Международной выставки-форума "Россия". В рамках масштабного концерта ребята из разных уголков страны спели известные песни о Родине, наставничестве.

"Мы собрали самый большой сводный детский хор России — "Хор первых". 1300 участников "Движения" из 79 регионов исполнили известные песни о России и новые произведения, написанные самими ребятами", — отметил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров.

Кроме того, ребята выступили на одной сцене с такими известными исполнителями, как Shaman, Ольга Кормухина и Алексей Белов, а также резидентами творческого кластера "Таврида-АРТ". В завершение концерта хор исполнил гимн России.









"Это было впечатляюще! В исполнении тысячного "Хора первых", собиравшего на одной сцене ребят из стольких регионов нашей страны, моя песня "Я русский" приобрела особое звучание и особое значение", — поделился Shaman.