Shaman откроет "Портал в будущее" на выставке-форуме "Россия"
Shaman. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Сегодня вечером, в 20:00, на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия" состоится музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее". Его хедлайнерами будут певцы Shaman (Ярослав Дронов), Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх и Никола Мельников.
Шоу представляет собой произведение, наполненное эффектными трансформациями и соединяющее в себе электронную и симфоническую музыку. Настоящее футуристическое шоу о развитии России и её будущем пройдёт на здании главной арки входа ВДНХ, уточнили в пресс-службе выставки.
Как сообщал Лайф, 4 ноября на ВДНХ в Москве официально открылась Международная выставка-форум "Россия". На ней представлены достижения всех регионов страны, отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. На церемонии открытия уже выступил певец Шаман с песней "Я русский". Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.