Shaman откроет "Портал в будущее" на выставке-форуме "Россия"

Сегодня вечером, в 20:00, на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия" состоится музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее". Его хедлайнерами будут певцы Shaman (Ярослав Дронов), Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх и Никола Мельников.

Шоу представляет собой произведение, наполненное эффектными трансформациями и соединяющее в себе электронную и симфоническую музыку. Настоящее футуристическое шоу о развитии России и её будущем пройдёт на здании главной арки входа ВДНХ, уточнили в пресс-службе выставки.