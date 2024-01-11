"Наши сердца — с вами!": На выставке "Россия" тепло поддержали белгородцев после атаки Украины
На выставке "Россия" поддержали Белгородскую область, обстреливаемую ВСУ
В честь дня региона стенд Белгородской области, представленный на выставке "Россия", был украшен тюльпанами, а на инсталляциях остальных регионов появились надписи "Белгород, наши сердца — с вами!" Волонтёры раздают гостям мероприятия цветы, которые многие относят на белгородский стенд и пишут слова поддержки на открытках в форме сердца, чтобы поддержать жителей Белгорода и области, которые страдают от обстрелов украинской армии. Кадры преображённой выставки опубликованы в её официальном телеграм-канале.
Стенды на выставке "Россия" изменили в поддержку Белгородской области. Видео © T.me / "Россия. Поехали!"
"Я благодарен большому количеству собравшихся людей, которые присутствуют сегодня на нашем стенде, президенту РФ, который принимает быстрые решения, позволяющие справиться и изменить сложившуюся ситуацию. Помощь есть", — оценил поддержку глава Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что, несмотря на сложную ситуацию, делается всё возможное для приближения победы.
Тюльпаны выбраны символом солидарности не просто так. Они символизируют любовь и счастье, а в Белгороде каждый год проводят знаменитый на всю Россию фестиваль "Река в цвету". Посетителям выставки в день Белгородской области предлагают восхититься стойкостью духа жителей Белгорода, их смелостью и самоотверженностью, добавила представитель дирекции выставки "Россия" Ольга Бинда.
Напомним, Белгород подвергается массированным ракетным обстрелам со стороны Украины с конца 2023 года. Первая атака произошла 30 декабря и унесла жизни 25 человек. Обстрелы продолжались и во время новогодних праздников, а 8 января после атаки три человека попали в реанимацию. Врачи квалифицировали их состояние как стабильно тяжёлое.