"Наши сердца — с вами!": На выставке "Россия" тепло поддержали белгородцев после атаки Украины

В честь дня региона стенд Белгородской области, представленный на выставке "Россия", был украшен тюльпанами, а на инсталляциях остальных регионов появились надписи "Белгород, наши сердца — с вами!" Волонтёры раздают гостям мероприятия цветы, которые многие относят на белгородский стенд и пишут слова поддержки на открытках в форме сердца, чтобы поддержать жителей Белгорода и области, которые страдают от обстрелов украинской армии. Кадры преображённой выставки опубликованы в её официальном телеграм-канале.

Стенды на выставке "Россия" изменили в поддержку Белгородской области. Видео © T.me / "Россия. Поехали!"

"Я благодарен большому количеству собравшихся людей, которые присутствуют сегодня на нашем стенде, президенту РФ, который принимает быстрые решения, позволяющие справиться и изменить сложившуюся ситуацию. Помощь есть", — оценил поддержку глава Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что, несмотря на сложную ситуацию, делается всё возможное для приближения победы.