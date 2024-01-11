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"Ракеты над головой": Гладков рассказал Лайфу о жизни белгородцев под ударами ВСУ

Губернатор Гладков заявил, что все заводы Белгородской области продолжают работу

11 января, 09:21
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Обложка © LIFE

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Обложка © LIFE

В Москве на выставке-форуме "Россия" проходит день Белгородской области. Представлять регион лично приехал губернатор Вячеслав Гладков. Лайф пообщался с политиком и узнал, как субъект и его жители держатся на фоне обстрелов со стороны Украины.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о жизни белгородцев на фоне ударов ВСУ. Видео © LIFE

По словам Гладкова, белгородцы демонстрируют удивительную стойкость, которую можно сравнить с твёрдостью духа советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Губернатор подчеркнул, что гордится земляками и благодарен им за поддержку. Когда взрываются ракеты над головой и на земле, ты переживаешь за своих детей, родителей и соседей, говорит он. Но каждый находит свои способы справиться с этим давлением.

Гладков заметил также, что в Белгородской области не закрылось ни одно предприятие и, более того, создаются новые рабочие места, а инвестиционные программы продолжают развиваться. Сложно всем, признал губернатор. Но точно так же, как в Донбассе идёт возвращение к жизни, несмотря на продолжающиеся удары противника, так и в Белгороде никто не собирается сдаваться.

Собеседник Лайфа отметил, что сейчас власти региона сосредоточились на оказании помощи белгородцам, подготовке укрытий, решении вопросов гражданской обороны и обучении жителей оказанию доврачебной помощи.

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Напомним, что Белгород подвергается массированным ракетным обстрелам со стороны Украины с конца прошлого года. Первая атака произошла ещё 30 декабря и унесла жизни 25 человек. Обстрелы продолжались и в течение новогодних праздников, а 8 января после атаки три человека попали в реанимацию. Врачи квалифицируют их состояние как стабильно тяжёлое. Торговые центры Белгорода сократили время работы и теперь будут закрываться в 20:00.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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