Белгородских чиновников и бюджетников обязали овладеть навыками первой помощи
Губернатор Гладков поручил чиновникам и бюджетникам пройти курсы первой помощи
Фото © Агентство "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Всех сотрудников органов государственной власти, местного самоуправления и работников бюджетных учреждений в Белгородской области до конца января обучат навыкам оказания первой помощи. Об этом на оперативном совещании правительства региона распорядился губернатор Вячеслав Гладков.
На втором этапе, проанонсировал он, планируется провести обучение сотрудников коммерческих предприятий.
"Этот вопрос очень важен, и мы должны уже на другом уровне формировать навыки, о которых два года назад никто из нас и не помышлял", — отметил Гладков.
Напомним, что с конца прошлого года Белгород подвергается массированным ракетным обстрелам с украинской стороны. Первая атака произошла ещё 30 декабря и унесла жизни 25 человек. 2 января погиб ещё один житель, 11 человек пострадали. А из-за вчерашних обстрелов Белгорода три человека попали в реанимацию. Врачи квалифицируют их состояние как стабильно тяжёлое.