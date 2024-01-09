Белгородских чиновников и бюджетников обязали овладеть навыками первой помощи

Всех сотрудников органов государственной власти, местного самоуправления и работников бюджетных учреждений в Белгородской области до конца января обучат навыкам оказания первой помощи. Об этом на оперативном совещании правительства региона распорядился губернатор Вячеслав Гладков.

"Этот вопрос очень важен, и мы должны уже на другом уровне формировать навыки, о которых два года назад никто из нас и не помышлял", — отметил Гладков.