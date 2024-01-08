"Бесчеловечная атака": Киркоров пообещал передать гонорар пострадавшим жителям Белгорода

Российский певец Филипп Киркоров решил пожертвовать гонорар за участие в шоу "Новогодняя маска" жителям Белгорода, пострадавшим при обстрелах ВСУ в новогодние праздники. О своём решении артист сообщил на странице в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя маска" на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода", — написал Киркоров, не уточнив при этом сумму.