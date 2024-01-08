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8 января, 11:18

"Бесчеловечная атака": Киркоров пообещал передать гонорар пострадавшим жителям Белгорода

Киркоров пообещал передать гонорар за новогоднее шоу пострадавшим белгородцам

Российский певец Филипп Киркоров решил пожертвовать гонорар за участие в шоу "Новогодняя маска" жителям Белгорода, пострадавшим при обстрелах ВСУ в новогодние праздники. О своём решении артист сообщил на странице в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя маска" на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода", — написал Киркоров, не уточнив при этом сумму.

Ранее Лайф рассказывал, что Киркоров перестраховался вслед за Валерием Меладзе и погасил долги по налогам после вечеринки Ивлеевой. В общей сложности поп-король выплатил около 12,3 миллиона рублей.

После обстрелов Белгорода в больницах остаётся почти 70 человек
После обстрелов Белгорода в больницах остаётся почти 70 человек

Напомним, Белгород с конца прошлого года подвергается массированным ракетным обстрелам с украинской стороны. Первая атака произошла ещё 30 декабря и унесла жизнь 25 человек. 2 января погиб ещё один житель и 11 человек пострадали. На фоне продолжающихся обстрелов губернатор Вячеслав Гладков объявил, что все желающие могут добровольно эвакуироваться в Старый Оскол и Губкин. Между тем в Белгороде начали проводить курсы по доврачебной помощи.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Наталья Исакова
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