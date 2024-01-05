Желающих уехать из Белгорода предложили эвакуировать на окраину области

Жители Белгорода, которые хотят эвакуироваться, должны сообщить об этом властям, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Он предложил временно переселить желающих на окраину области — в города Старый Оскол и Губкин.

"Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: "Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место". Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли. Всё, что от нас зависит, мы делаем. Напомню, что это мы делали всегда. И по ситуациям, когда у нас происходили события в Шебекинском округе. Мы принимали решения и вывозили тех, кто для себя решал переехать в наиболее безопасное место", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Он рассказал, что желающих переехать могут уже сегодня поселить в комфортные и безопасные номера в Старом Осколе и Губкине. Гладков отметил, что белгородцы будут находиться там столько времени, сколько будет нужно.

Губернатор подчеркнул, что при нехватке мест в ПВР на территории Белгородской области беженцев примут в других регионах. Он отметил, что главы нескольких областей страны предлагали свою помощь.