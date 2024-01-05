Желающих уехать из Белгорода предложили эвакуировать на окраину области
Гладков заявил, что жителям Белгорода, желающим переехать в ПВР, окажут помощь
Жители Белгорода, которые хотят эвакуироваться, должны сообщить об этом властям, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Он предложил временно переселить желающих на окраину области — в города Старый Оскол и Губкин.
"Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: "Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место". Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли. Всё, что от нас зависит, мы делаем. Напомню, что это мы делали всегда. И по ситуациям, когда у нас происходили события в Шебекинском округе. Мы принимали решения и вывозили тех, кто для себя решал переехать в наиболее безопасное место", — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Он рассказал, что желающих переехать могут уже сегодня поселить в комфортные и безопасные номера в Старом Осколе и Губкине. Гладков отметил, что белгородцы будут находиться там столько времени, сколько будет нужно.
Губернатор подчеркнул, что при нехватке мест в ПВР на территории Белгородской области беженцев примут в других регионах. Он отметил, что главы нескольких областей страны предлагали свою помощь.
"Не переживайте, дорогие друзья! Мы все находимся на своих рабочих местах. И стараемся справиться с теми проблемами, которые перед нами стоят", — заключил Гладков, ранее отметив, что ситуация остаётся непростой.
Напомним, с 30 декабря Белгород подвергается массированным ракетным атакам со стороны ВСУ. В результате первого обстрела — 30 декабря — погибли 25 человек. ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. 2 января в результате атаки погиб один человек, пострадали 11. В течение дня в общей сложности было сбито 26 украинских ракет, в их числе "Точка-У" и "Ольха". 3 января над Белгородской областью было сбито системами ПВО ещё 12 ракет, в результате обстрела пострадала девочка. 4 января в Белгороде и области сбито десять ракет РСЗО "Ольха", два человека пострадали.
ТАСС / Евгений Силантьев