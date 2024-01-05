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4 января, 21:31

ПВО уничтожила над Белгородом 10 ракет РСЗО "Ольха", пострадали два человека

Гладков: Два человека пострадали при ударе по Белгороду, уничтожено 10 ракет

Повреждения автомобилей в Белгороде. Обложка © t.me / SHOT

Повреждения автомобилей в Белгороде. Обложка © t.me / SHOT

Средства противовоздушной обороны уничтожили десять ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Работа ПВО и сигнал ракетной опасности над Белгородом. Видео © t.me / SHOT

Как уточнил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени. Бригадой скорой они доставляются в городскую больницу № 2. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

В Белгороде есть повреждения в жилом секторе: в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей. В Белгородском районе в одном домовладении повреждена кровля и посечён один автомобиль. Информация уточняется.

В Белгороде повреждены 573 квартиры при ударах ВСУ с 29 декабря
В Белгороде повреждены 573 квартиры при ударах ВСУ с 29 декабря

Напомним, сигнал ракетной опасности прозвучал над Белгородом около полуночи 5 января. Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей оставаться дома и найти укрытие.

Артур Лапсаков
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