В Белгороде повреждены 573 квартиры при ударах ВСУ с 29 декабря
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак ВСУ повреждено 78 многоквартирных домов, в них 573 квартиры, и 64 частных дома.
"Начиная с ночного обстрела 29 декабря, повреждения выявлены в 573 квартирах 78 МКД и 64 индивидуальных домах, по восьми из которых требуется дополнительная экспертиза. В Белгороде сейчас работает 14 подрядных организаций, из них 170 человек работают на установке окон", — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Он поручил главам Старооскольского и Губкинского округов закончить реставрацию окон в домах до 12 января. Губернатор отметил, что весь объём разрушений необходимо восстановить до 22 января. А за внутренние работы в домах отвечает министр ЖКХ Алексей Николаевич Ботвиньев. По словам Гладкова, ремонт в повреждённом жилье должны завершить до 2 февраля.
Замгубернатора Владимира Базарова назначили ответственным за восстановление административных и социальных объектов города. Как отметил губернатор, восстановление окон планируется до 12 января, кроме лицея № 9 и Центра народного творчества из-за нестандартных оконных блоков, на изготовление которых потребуется больше времени.
Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последним данным, в результате случившегося погибло 25 человек. Известно, что ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. ВСУ продолжили обстрел города 2 января, в результате атаки погиб один человек, пострадало 11. В течение дня в общей сложности было сбито 26 украинских ракет, в их числе "Точка-У" и "Ольха". А 3 января над Белгородской областью было сбито системами ПВО ещё двенадцать ракет. При обстреле села Солоти Валуйского городского округа со стороны ВСУ пострадала девочка.
ТАСС / Евгений Силантьев