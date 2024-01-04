В Белгороде повреждены 573 квартиры при ударах ВСУ с 29 декабря

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак ВСУ повреждено 78 многоквартирных домов, в них 573 квартиры, и 64 частных дома.

"Начиная с ночного обстрела 29 декабря, повреждения выявлены в 573 квартирах 78 МКД и 64 индивидуальных домах, по восьми из которых требуется дополнительная экспертиза. В Белгороде сейчас работает 14 подрядных организаций, из них 170 человек работают на установке окон", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Он поручил главам Старооскольского и Губкинского округов закончить реставрацию окон в домах до 12 января. Губернатор отметил, что весь объём разрушений необходимо восстановить до 22 января. А за внутренние работы в домах отвечает министр ЖКХ Алексей Николаевич Ботвиньев. По словам Гладкова, ремонт в повреждённом жилье должны завершить до 2 февраля.