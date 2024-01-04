Экскаваторщик получил ранения лица и контузию при наезде на мину под Белгородом
Гладков: В Белгородской области ранен водитель экскаватора, наехавший на мину
В Краснояружском районе Белгорода есть пострадавший. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, близ села Демидовка экскаватор наехал на мину. Рабочего госпитализировали с осколочными ранениями лица и контузией.
"В результате подрыва Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — рассказал губернатор в своём телеграм-канале.
Как уже рассказывал Лайф, в преддверии Нового года ВСУ ударили по Белгороду ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire, в результате чего погибли 25 человек. При этом обстрел киевский режим продолжил 2 января. Тогда погиб один человек, ещё 11 пострадало. В общей сложности за день было сбито 26 украинских ракет, в их числе "Точка-У" и "Ольха". А 3-го числа над регионом ПВО уничтожила ещё 12 ракет.
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