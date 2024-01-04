Неразорвавшиеся ракеты ВСУ начали вывозить из Белгорода для ликвидации на полигоне

Взрывотехники Минобороны России приняли решение обезвредить три неразорвавшихся снаряда, которые нашли накануне на улице Красноармейской в Белгороде и в микрорайоне "Улитка" Белгородского района. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, боеприпасы сейчас начали вывозить на военный полигон для их дальнейшей утилизации.

Обнаруженные в Белгороде и области снаряды вывозят на полигон. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

"Колонны начинают вывозить снаряды. Часть улиц будет временно перекрыта, везде выставлены патрули", — написал он в телеграм-канале.

Как добавил Гладков, жителей начнут возвращать в свои дома как только все необходимые работы будут закончены.