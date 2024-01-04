Регион

Уведомления отключены

4 января, 12:36

Неразорвавшиеся ракеты ВСУ начали вывозить из Белгорода для ликвидации на полигоне

Гладков: Неразорвавшиеся при обстреле Белгорода снаряды ликвидируют на полигоне

Обнаруженные в Белгороде и области снаряды вывозят на полигон. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Обнаруженные в Белгороде и области снаряды вывозят на полигон. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Взрывотехники Минобороны России приняли решение обезвредить три неразорвавшихся снаряда, которые нашли накануне на улице Красноармейской в Белгороде и в микрорайоне "Улитка" Белгородского района. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, боеприпасы сейчас начали вывозить на военный полигон для их дальнейшей утилизации.

Обнаруженные в Белгороде и области снаряды вывозят на полигон. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

"Колонны начинают вывозить снаряды. Часть улиц будет временно перекрыта, везде выставлены патрули", — написал он в телеграм-канале.

Как добавил Гладков, жителей начнут возвращать в свои дома как только все необходимые работы будут закончены.

Накануне, 3 января, Гладков сообщил, что около 600 белгородцев эвакуируют из домов из-за неразорвавшегося снаряда. Кроме того, ещё два боеприпаса были обнаружены в микрорайоне "Улитка" Белгородского района.

Как уже рассказывал Лайф, в преддверии Нового года ВСУ ударили по Белгороду ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire, в результате чего погибли 25 человек. При этом обстрел киевский режим продолжил 2 января. Тогда погиб один человек, ещё 11 пострадало. В общей сложности за день было сбито 26 украинских ракет, в их числе "Точка-У" и "Ольха". А 3-го числа над регионом ПВО уничтожила ещё 12 ракет.

Гладков: Тяжелораненую 4-летнюю девочку перевезли из Белгорода в Москву
Гладков: Тяжелораненую 4-летнюю девочку перевезли из Белгорода в Москву
Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров