Неразорвавшиеся ракеты ВСУ начали вывозить из Белгорода для ликвидации на полигоне
Гладков: Неразорвавшиеся при обстреле Белгорода снаряды ликвидируют на полигоне
Обнаруженные в Белгороде и области снаряды вывозят на полигон. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Взрывотехники Минобороны России приняли решение обезвредить три неразорвавшихся снаряда, которые нашли накануне на улице Красноармейской в Белгороде и в микрорайоне "Улитка" Белгородского района. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, боеприпасы сейчас начали вывозить на военный полигон для их дальнейшей утилизации.
Обнаруженные в Белгороде и области снаряды вывозят на полигон. Видео © Telegram / Настоящий Гладков
"Колонны начинают вывозить снаряды. Часть улиц будет временно перекрыта, везде выставлены патрули", — написал он в телеграм-канале.
Как добавил Гладков, жителей начнут возвращать в свои дома как только все необходимые работы будут закончены.
Накануне, 3 января, Гладков сообщил, что около 600 белгородцев эвакуируют из домов из-за неразорвавшегося снаряда. Кроме того, ещё два боеприпаса были обнаружены в микрорайоне "Улитка" Белгородского района.
Как уже рассказывал Лайф, в преддверии Нового года ВСУ ударили по Белгороду ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire, в результате чего погибли 25 человек. При этом обстрел киевский режим продолжил 2 января. Тогда погиб один человек, ещё 11 пострадало. В общей сложности за день было сбито 26 украинских ракет, в их числе "Точка-У" и "Ольха". А 3-го числа над регионом ПВО уничтожила ещё 12 ракет.