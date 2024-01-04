Гладков: Тяжелораненую 4-летнюю девочку перевезли из Белгорода в Москву

Четырёхлетнюю девочку, которая сильно пострадала при обстреле Белгорода со стороны ВСУ, перевезли в Москву. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в настоящее время в областных и московских лечебных учреждениях оказывается помощь 66 пациентам. Двоих перевели из реанимации в общие палаты, а четверо были выписаны.

"Самый маленький пациент — девочка, которая получила очень серьёзное ранение, сейчас её состояние здоровья позволило нам транспортировать её в Москву. Надеюсь, уверен в этом, что московские врачи помогут ей справиться с очень тяжёлой ситуацией и окажут ей ту помощь, которая ей так необходима," — написал он в своём телеграм-канале.