Гладков: Тяжелораненую 4-летнюю девочку перевезли из Белгорода в Москву
Четырёхлетнюю девочку, которая сильно пострадала при обстреле Белгорода со стороны ВСУ, перевезли в Москву. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его данным, в настоящее время в областных и московских лечебных учреждениях оказывается помощь 66 пациентам. Двоих перевели из реанимации в общие палаты, а четверо были выписаны.
"Самый маленький пациент — девочка, которая получила очень серьёзное ранение, сейчас её состояние здоровья позволило нам транспортировать её в Москву. Надеюсь, уверен в этом, что московские врачи помогут ей справиться с очень тяжёлой ситуацией и окажут ей ту помощь, которая ей так необходима," — написал он в своём телеграм-канале.
Вместе с тем белгородский губернатор заверил, что врачи обеспечены всеми необходимыми лекарствами и препаратами. Медики, по его словам, трудятся для того, чтобы помочь пострадавшим как можно быстрее вернуться в свои семьи к родным и близким.
Как уже рассказывал Лайф, в преддверии Нового года ВСУ ударили по Белгороду ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire, в результате чего погибли 25 человек. При этом обстрел киевский режим продолжил 2 января. Тогда погиб один человек, ещё 11 пострадало. В общей сложности за день было сбито 26 украинских ракет, в их числе "Точка-У" и "Ольха". А 3-го числа над регионом ПВО уничтожила ещё 12 ракет. Также на днях в Белгороде нашли несдетонировавший боеприпас, около 600 человек были эвакуированы.
ТАСС / Валерий Шарифулин