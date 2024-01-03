В Белгороде нашли несдетонировавший боеприпас, около 600 человек эвакуируют

Около 600 человек придётся эвакуировать из 323 частных домов в полукилометровом радиусе от найденного в Белгороде боеприпаса. Его утилизацией займутся взрывотехники, об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Сейчас взрывотехники Министерства обороны принимают решение о его утилизации. Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 323 индивидуальных домов в радиусе 500 метров. По предварительным данным, это порядка 600 человек", — говорится в публикации.