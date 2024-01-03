В Белгороде нашли несдетонировавший боеприпас, около 600 человек эвакуируют
Гладков: В Белгороде из-за найденного боеприпаса эвакуируют около 600 человек
Около 600 человек придётся эвакуировать из 323 частных домов в полукилометровом радиусе от найденного в Белгороде боеприпаса. Его утилизацией займутся взрывотехники, об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Сейчас взрывотехники Министерства обороны принимают решение о его утилизации. Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 323 индивидуальных домов в радиусе 500 метров. По предварительным данным, это порядка 600 человек", — говорится в публикации.
Эвакуированным жителям Белгорода предложены места в пунктах временного размещения. Дома, которые белгородцам временно пришлось покинуть, будут находиться под охраной полиции, муниципальной стражи и самообороны, пока их жильцы не вернутся. Гладков добавил, что ещё два боеприпаса были найдены в микрорайоне Улитка, снаряды проверяют сапёры, место оцеплено.
Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последним данным, в результате случившегося погибло 25 человек. Известно, что ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. ВСУ продолжили обстрел города 2 января, в результате атаки погиб один человек, пострадало 11. В течение дня в общей сложности было сбито 26 украинских ракет, в их числе "Точка-У" и "Ольха". А 3 января над Белгородской областью было сбито системами ПВО ещё 12 ракет. При обстреле села Солоти Валуйского городского округа со стороны ВСУ пострадала девочка. Также в городе объявляли авиационную опасность, к настоящему моменту она уже отменена.
ТАСС / Павел Колядин