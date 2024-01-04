В Белгороде объявлена ракетная опасность, жителей просят оставаться дома
В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал глава региона.
Над городом прогремела серия взрывов, работает система ПВО.
Ранее Лайф писал, что школьные каникулы в Белгороде и приграничных районах продлили до 19 января. Это связано с угрозой обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
VK / Белгород