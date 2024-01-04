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4 января, 20:50

В Белгороде объявлена ракетная опасность, жителей просят оставаться дома

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал глава региона.

Над городом прогремела серия взрывов, работает система ПВО.

В Белгороде повреждены 573 квартиры при ударах ВСУ с 29 декабря
В Белгороде повреждены 573 квартиры при ударах ВСУ с 29 декабря

Ранее Лайф писал, что школьные каникулы в Белгороде и приграничных районах продлили до 19 января. Это связано с угрозой обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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VK / Белгород

Артур Лапсаков
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