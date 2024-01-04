В Белгороде объявлена ракетная опасность, жителей просят оставаться дома

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал глава региона.