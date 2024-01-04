Школьные каникулы в Белгороде и приграничных районах продлили до 19 января
В приграничных муниципалитетах Белгородской области продлили школьные каникулы с 9 по 19 января. Это связано с угрозой обстрелов со стороны ВСУ, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Продлить срок школьных каникул с 9 по 19 января в следующих муниципалитетах: город Белгород, Белгородский, Краснояружский, Борисовский, Волоконовский районы, Грайворонский, Шебекинский, Валуйский, Яковлевский городские округа и два населённых пункта в Корочанском районе — Мелихово и Дальняя Игуменка", — говорится в сообщении.
По его словам, дошкольные учреждения в вышеперечисленных муниципалитетах продолжат работу в режиме дежурных групп. В группах предоставят места детям, родители которых работают на предприятиях непрерывного цикла.
Сессию в вузах, которые располагаются на территории этих районов, предлагается провести в дистанционном формате, тогда как "при необходимости — продлить каникулы". В учреждениях же дополнительного образования Гладков предложил "сохранить только дистанционную форму обучения — тоже до 19 января".
Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последним данным, в результате случившегося погибло 25 человек. Известно, что ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. ВСУ продолжили обстрел города 2 января, в результате атаки погиб один человек, пострадало 11. В течение дня в общей сложности было сбито 26 украинских ракет, в их числе "Точка-У" и "Ольха". А 3 января над Белгородской областью было сбито системами ПВО ещё двенадцать ракет. При обстреле села Солоти Валуйского городского округа со стороны ВСУ пострадала девочка.