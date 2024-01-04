Школьные каникулы в Белгороде и приграничных районах продлили до 19 января

В приграничных муниципалитетах Белгородской области продлили школьные каникулы с 9 по 19 января. Это связано с угрозой обстрелов со стороны ВСУ, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Продлить срок школьных каникул с 9 по 19 января в следующих муниципалитетах: город Белгород, Белгородский, Краснояружский, Борисовский, Волоконовский районы, Грайворонский, Шебекинский, Валуйский, Яковлевский городские округа и два населённых пункта в Корочанском районе — Мелихово и Дальняя Игуменка", — говорится в сообщении.

По его словам, дошкольные учреждения в вышеперечисленных муниципалитетах продолжат работу в режиме дежурных групп. В группах предоставят места детям, родители которых работают на предприятиях непрерывного цикла.