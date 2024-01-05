"Ночь опять прошла тревожно": Губернатор рассказал о состоянии раненных во время обстрела Белгорода
74 раненых находятся в больницах после обстрелов Белгородской области
Повреждения автомобилей после обстрела ВСУ в Белгороде. Обложка © t.me / Демидов
Одному из пострадавших во время ночного обстрела Белгорода со стороны ВСУ провели операцию, у второго более лёгкое ранение. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. Одному из них была сделана операция — удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более лёгкие последствия — с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо. Надеюсь на скорейшее выздоровление", — рассказал Гладков в своём телеграм-канале.
Всего же в больницах Москвы и Белгородской области сейчас находятся 74 человека, пострадавших в атаках с 30 декабря. 20 человек лежат в реанимации в Москве — все под контролем опытных врачей.
Напомним, с 30 декабря Белгород подвергается массированным ракетным атакам со стороны ВСУ. В результате первого обстрела — 30 декабря — погибли 25 человек. ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. 2 января в результате атаки погиб один человек, пострадало 11. В течение дня в общей сложности было сбито 26 украинских ракет, в их числе "Точка-У" и "Ольха". 3 января над Белгородской областью было сбито системами ПВО ещё двенадцать ракет, в результате обстрела пострадала девочка. 4 января в Белгороде и области сбито 10 ракет РСЗО "Ольха", два человека пострадало.