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"Ночь опять прошла тревожно": Губернатор рассказал о состоянии раненных во время обстрела Белгорода

74 раненых находятся в больницах после обстрелов Белгородской области

5 января, 06:26
Повреждения автомобилей после обстрела ВСУ в Белгороде. Обложка © t.me / Демидов

Повреждения автомобилей после обстрела ВСУ в Белгороде. Обложка © t.me / Демидов

Одному из пострадавших во время ночного обстрела Белгорода со стороны ВСУ провели операцию, у второго более лёгкое ранение. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. Одному из них была сделана операция — удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более лёгкие последствия — с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо. Надеюсь на скорейшее выздоровление", — рассказал Гладков в своём телеграм-канале.

Всего же в больницах Москвы и Белгородской области сейчас находятся 74 человека, пострадавших в атаках с 30 декабря. 20 человек лежат в реанимации в Москве — все под контролем опытных врачей.

Один из поражающих элементов ракеты ВСУ пробил окно у ребёнка в Белгороде
Один из поражающих элементов ракеты ВСУ пробил окно у ребёнка в Белгороде

Напомним, с 30 декабря Белгород подвергается массированным ракетным атакам со стороны ВСУ. В результате первого обстрела — 30 декабря — погибли 25 человек. ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. 2 января в результате атаки погиб один человек, пострадало 11. В течение дня в общей сложности было сбито 26 украинских ракет, в их числе "Точка-У" и "Ольха". 3 января над Белгородской областью было сбито системами ПВО ещё двенадцать ракет, в результате обстрела пострадала девочка. 4 января в Белгороде и области сбито 10 ракет РСЗО "Ольха", два человека пострадало.

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"Мы с тобой": Сербские болельщики вывесили на матче баннер в память о погибших в Белгороде
Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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