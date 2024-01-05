"Ночь опять прошла тревожно": Губернатор рассказал о состоянии раненных во время обстрела Белгорода 74 раненых находятся в больницах после обстрелов Белгородской области 5 января, 06:26 Повреждения автомобилей после обстрела ВСУ в Белгороде. Обложка © t.me / Демидов

Одному из пострадавших во время ночного обстрела Белгорода со стороны ВСУ провели операцию, у второго более лёгкое ранение. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. Одному из них была сделана операция — удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более лёгкие последствия — с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо. Надеюсь на скорейшее выздоровление", — рассказал Гладков в своём телеграм-канале.

Всего же в больницах Москвы и Белгородской области сейчас находятся 74 человека, пострадавших в атаках с 30 декабря. 20 человек лежат в реанимации в Москве — все под контролем опытных врачей.

Авторы Александра Вишнякова