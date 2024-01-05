"Мы с тобой": Сербские болельщики вывесили на матче баннер в память о погибших в Белгороде

В Сербии болельщики на матче баскетбольной Евролиги между командами "Црвена Звезда" и "Партизан" вывесили баннер в память о погибших в Белгороде во время обстрела ВСУ. На плакате они написали: "Белгород, мы с тобой".