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"Мы с тобой": Сербские болельщики вывесили на матче баннер в память о погибших в Белгороде

В Сербии на матче баскетбольной Евролиги почтили память погибших в Белгороде

5 января, 06:01
Баннер на матче баскетбольной Евролиги в Белграде. Обложка © YouTube / Thogden

Баннер на матче баскетбольной Евролиги в Белграде. Обложка © YouTube / Thogden

В Сербии болельщики на матче баскетбольной Евролиги между командами "Црвена Звезда" и "Партизан" вывесили баннер в память о погибших в Белгороде во время обстрела ВСУ. На плакате они написали: "Белгород, мы с тобой".

Сама игра состоялась накануне, 4 января, в Белграде. "Цверна Звезда" обыграла соперников со счётом 88:72.

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Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последним данным, в результате погибло 25 человек. Известно, что ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. ВСУ продолжили обстрел города 2 января, в результате атаки погиб один человек, пострадало 11. В течение дня в общей сложности было сбито 26 украинских ракет, в их числе "Точка-У" и "Ольха". 3 января над Белгородской областью было сбито системами ПВО ещё двенадцать ракет, в результате обстрела пострадала девочка. 4 января в Белгороде и области сбито 10 ракет РСЗО "Ольха", два человека пострадали.

Авторы
Ян Поланин
Ян Поланин
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