В УВКПЧ ООН после ударов по Белгороду заявили, что все гражданские важны
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), "без сомнения", считает, что жизнь каждого гражданского лица имеет значение. Об этом заявила пресс-секретарь организации Равина Шамдасани в ответ на просьбу прокомментировать критику России в адрес управления после ударов по Белгороду.
"Жизни всех гражданских лиц, без сомнения, имеют значение, и все государства обязаны обеспечивать защиту гражданских лиц. У нас глобальный мандат, и мы занимаемся вопросами прав человека по всему миру", — приводит её слова РИА "Новости".
Шамдасани добавила, что глава УВКПЧ Фолькер Тюрк запросил доступ для посещения России, однако на данный момент визит не запланирован.
Ранее в ООН назвали неприемлемыми атаки на мирное население после удара по Белгороду. Такое заявление после ракетного обстрела ВСУ, при котором погибло 25 человек, сделали представители офиса генерального секретаря организации.
t.me / Настоящий Гладков