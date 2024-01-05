В УВКПЧ ООН после ударов по Белгороду заявили, что все гражданские важны

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), "без сомнения", считает, что жизнь каждого гражданского лица имеет значение. Об этом заявила пресс-секретарь организации Равина Шамдасани в ответ на просьбу прокомментировать критику России в адрес управления после ударов по Белгороду.

"Жизни всех гражданских лиц, без сомнения, имеют значение, и все государства обязаны обеспечивать защиту гражданских лиц. У нас глобальный мандат, и мы занимаемся вопросами прав человека по всему миру", — приводит её слова РИА "Новости".