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3 января, 23:49

Захарова назвала "узакониванием беззакония" заявления ЕС об ударах по Белгороду

Заявления представителя внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петера Стано из-за обстрела украинскими военными Белгорода о праве Киева на оборону указывают на то, что западные страны "уззаконили беззаконие". Такого мнения придерживается официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Западные страны узаконили беззаконие и придумали этому название — "миропорядок, основанный на правилах", — приводит её слова ТАСС.

Захарова заявила, что ВСУ применяют тактику ударов по гражданскому населению
Захарова заявила, что ВСУ применяют тактику ударов по гражданскому населению

А ранее в МИД Франции не стали осуждать удары Киева по Белгороду, назвав их законными. Комментируя это, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал представителей французского МИД "уродами".

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t.me / МИД России

Артур Лапсаков
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