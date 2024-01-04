Захарова назвала "узакониванием беззакония" заявления ЕС об ударах по Белгороду
Заявления представителя внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петера Стано из-за обстрела украинскими военными Белгорода о праве Киева на оборону указывают на то, что западные страны "уззаконили беззаконие". Такого мнения придерживается официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Западные страны узаконили беззаконие и придумали этому название — "миропорядок, основанный на правилах", — приводит её слова ТАСС.
А ранее в МИД Франции не стали осуждать удары Киева по Белгороду, назвав их законными. Комментируя это, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал представителей французского МИД "уродами".
t.me / МИД России