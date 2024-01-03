Медведев назвал представителей МИД Франции "уродами" после их заявления об ударе ВСУ по Белгороду

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале весьма жёстко прокомментировал высказывание представителей МИД Франции об ударе Украины по Белгороду как "праве на самооборону". Он назвал представителей внешнеполитического ведомства республики "уродами".

"Мы никогда не любили французов… И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса — это "право на самооборону"… Уроды", — написал Медведев.