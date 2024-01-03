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3 января, 18:47
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Медведев назвал представителей МИД Франции "уродами" после их заявления об ударе ВСУ по Белгороду

Медведев жёстко раскритиковал заявление МИД Франции об ударе ВСУ по Белгороду

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале весьма жёстко прокомментировал высказывание представителей МИД Франции об ударе Украины по Белгороду как "праве на самооборону". Он назвал представителей внешнеполитического ведомства республики "уродами".

"Мы никогда не любили французов… И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса — это "право на самооборону"… Уроды", — написал Медведев.

Ранее Лайф писал, что в МИД Франции отказались осудить ракетный обстрел Киевом Белгорода, унёсший жизни 25 человек. В дипведомстве указали, что "Украина осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьёй устава ООН".

"Имеют законное право на оборону": МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду
"Имеют законное право на оборону": МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду

Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны украинских войск. По последним данным, в результате случившегося погибло 25 человек. Более 100 человек получили различные травмы. Известно, что ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Киев продолжил обстрел города 2 января, в результате атаки погиб один человек, пострадало 11. В течение дня в общей сложности было сбито 26 украинских ракет, в их числе "Точка-У" и "Ольха". А 3 января над Белгородской областью было сбито системами ПВО ещё двенадцать ракет.

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Иван Косицын
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