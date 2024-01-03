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3 января, 14:13

"Имеют законное право на оборону": МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду

В МИД Франции не осудили удары Киева по Белгороду, назвав их законными

В МИД Франции отказались осудить ракетный обстрел Украиной Белгорода, унёсший жизни 25 человек, и назвали его закономерным защитным действием. Такое заявление сотрудники французского внешнеполитического ведомства сделали во время ежедневного брифинга.

Журналисты спросили у представителей министерства, какова официальная позиция Парижа касательно ракетных ударов ВСУ по Белгороду с использованием кассетных боеприпасов — неконвенционального оружия неизбирательного действия. Сотрудники МИД не стали комментировать целесообразность и гуманность подобной атаки по мирным целям, сказав лишь, что "Украина осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьёй устава ООН".

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Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последним данным, в результате случившегося погибло 25 человек. Известно, что ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. ВСУ продолжили обстрел города 2 января, в результате атаки погиб один человек, пострадало 11. В течение дня в общей сложности было сбито 26 украинских ракет, в их числе "Точка-У" и "Ольха". А 3 января над Белгородской областью было сбито системами ПВО ещё двенадцать ракет. При обстреле села Солоти Валуйского городского округа со стороны ВСУ пострадала девочка. Также в городе объявляли авиационную опасность, к настоящему моменту она уже отменена.

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ТАСС / Павел Колядин

Юрий Лысенко
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