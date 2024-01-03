В МИД Франции отказались осудить ракетный обстрел Украиной Белгорода, унёсший жизни 25 человек, и назвали его закономерным защитным действием. Такое заявление сотрудники французского внешнеполитического ведомства сделали во время ежедневного брифинга.

Журналисты спросили у представителей министерства, какова официальная позиция Парижа касательно ракетных ударов ВСУ по Белгороду с использованием кассетных боеприпасов — неконвенционального оружия неизбирательного действия. Сотрудники МИД не стали комментировать целесообразность и гуманность подобной атаки по мирным целям, сказав лишь, что "Украина осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьёй устава ООН".