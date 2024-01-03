Захарова заявила, что ВСУ применяют тактику ударов по гражданскому населению

"Здесь прямая тактика терроризма, не просто экстремизма, а терроризма, когда удары наносятся по гражданскому населению", — сказала она в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, есть такое понятие, как неизбирательные удары, которые наносятся не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре. Это словосочетание используется для того, чтобы показать, как вооружённые силы наносят удары, отходят от принципов гуманитарного права, правил ведения войны и так далее, добавила Захарова.