Захарова заявила, что ВСУ применяют тактику ударов по гражданскому населению
Украинские военные применяют тактику терроризма, когда наносят удары по гражданскому населению. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Здесь прямая тактика терроризма, не просто экстремизма, а терроризма, когда удары наносятся по гражданскому населению", — сказала она в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, есть такое понятие, как неизбирательные удары, которые наносятся не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре. Это словосочетание используется для того, чтобы показать, как вооружённые силы наносят удары, отходят от принципов гуманитарного права, правил ведения войны и так далее, добавила Захарова.
Напомним, ВСУ ударили по Белгороду ракетами 30 декабря. В результате случившегося погибло 25 человек. Известно, что ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Более 100 человек получили различные травмы. Обстрелы города и Белгородской области продолжились 2 января, в результате атаки погиб один человек, пострадало 11.
t.me / МИД России