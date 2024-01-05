Раньше был "рено": Владелец уничтоженной снарядом машины в Белгороде шокирован случившимся
SHOT: Житель Белгорода рассказал о взорванной машине и разбитом окне у ребёнка
Владелец взорванного украинским снарядом автомобиля на улице Почтовой в Белгороде рассказал, что один из поражающих элементов пробил окно в спальне его ребёнка. Видеоинтервью опубликовал телеграм-канал SHOT.
Владелец взорванного в Белгороде автомобиля рассказал о происшедшем. Видео © Telegram / Демидов
"Все спали. Мы в окно посмотрели — ну и всё... Вышли — машина разбита, всё разбито... Вот у малого в комнате разбито окно. Осколок прошёл. Слава богу, никого не зацепило, всё нормально. Воронка возле машины есть. А так фиг его знает... Шок, какие могут эмоции быть", — поделился мужчина.
Задняя часть его "рено-меган" сильно повреждена, автомобиль посечён обломками снаряда РСЗО "Ольха". "Рено-дастер" соседа и вовсе перевернуло на крышу и разорвало на части.
Мэр Валентин Демидов сообщил, что повреждено более 30 автомобилей, разбито 130 оконных стёкол в квартирах на улицах Почтовой и Макаренко. Спасатели и коммунальщики закрывают тепловой контур по временной схеме. Утром управы осуществят поквартирный обход, зафиксируют повреждения. По словам главы города, пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.
Напомним, сигнал ракетной опасности прозвучал над Белгородом вечером 4 января. Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться. ПВО уничтожила десять ракет РСЗО "Ольха", выпущенных ВСУ. Пострадало два человека.
Telegram / Демидов