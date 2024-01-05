Раньше был "рено": Владелец уничтоженной снарядом машины в Белгороде шокирован случившимся

Владелец взорванного украинским снарядом автомобиля на улице Почтовой в Белгороде рассказал, что один из поражающих элементов пробил окно в спальне его ребёнка. Видеоинтервью опубликовал телеграм-канал SHOT.

Владелец взорванного в Белгороде автомобиля рассказал о происшедшем. Видео © Telegram / Демидов

"Все спали. Мы в окно посмотрели — ну и всё... Вышли — машина разбита, всё разбито... Вот у малого в комнате разбито окно. Осколок прошёл. Слава богу, никого не зацепило, всё нормально. Воронка возле машины есть. А так фиг его знает... Шок, какие могут эмоции быть", — поделился мужчина.

Задняя часть его "рено-меган" сильно повреждена, автомобиль посечён обломками снаряда РСЗО "Ольха". "Рено-дастер" соседа и вовсе перевернуло на крышу и разорвало на части.





