Разорвавшиеся в Белгороде снаряды ВСУ были начинены поражающими элементами

Взорвавшиеся в Белгороде снаряды ВСУ с целью нанесения максимального урона были начинены поражающими элементами. Об этом сообщил SHOT.

По информации телеграм-канала, после прилёта "Ольхи" на улице Макаренко в радиусе 200 метров были разбросаны небольшие кубики и покорёженные куски металла. В зданиях и автомобилях выбило стёкла.