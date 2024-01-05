Регион

Уведомления отключены

4 января, 23:22

Разорвавшиеся в Белгороде снаряды ВСУ были начинены поражающими элементами

SHOT: Разорвавшиеся в Белгороде снаряды РСЗО "Ольха" имели поражающие элементы

Взорвавшиеся в Белгороде снаряды ВСУ с целью нанесения максимального урона были начинены поражающими элементами. Об этом сообщил SHOT.

Разорвавшиеся в Белгороде снаряды были начинены поражающими элементами. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, после прилёта "Ольхи" на улице Макаренко в радиусе 200 метров были разбросаны небольшие кубики и покорёженные куски металла. В зданиях и автомобилях выбило стёкла.

Экскаваторщик получил ранения лица и контузию при наезде на мину под Белгородом
Экскаваторщик получил ранения лица и контузию при наезде на мину под Белгородом

Напомним, сигнал ракетной опасности прозвучал над Белгородом около полуночи 5 января. Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей оставаться дома и найти укрытие. ПВО уничтожила десять ракет РСЗО "Ольха", пострадало два человека.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров