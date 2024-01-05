Разорвавшиеся в Белгороде снаряды ВСУ были начинены поражающими элементами
SHOT: Разорвавшиеся в Белгороде снаряды РСЗО "Ольха" имели поражающие элементы
Взорвавшиеся в Белгороде снаряды ВСУ с целью нанесения максимального урона были начинены поражающими элементами. Об этом сообщил SHOT.
Разорвавшиеся в Белгороде снаряды были начинены поражающими элементами. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, после прилёта "Ольхи" на улице Макаренко в радиусе 200 метров были разбросаны небольшие кубики и покорёженные куски металла. В зданиях и автомобилях выбило стёкла.
Напомним, сигнал ракетной опасности прозвучал над Белгородом около полуночи 5 января. Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей оставаться дома и найти укрытие. ПВО уничтожила десять ракет РСЗО "Ольха", пострадало два человека.
Кадр из видео Telegram / SHOT