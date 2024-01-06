Для жителей Белгорода проведут курсы по доврачебной помощи

Власти Белгорода по просьбе местных жителей решили возобновить в городе курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале.

"Увидел несколько обращений с просьбой возобновить курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. Вчера первые такие курсы на базе Центра молодёжных инициатив в Белгороде мы провели", — отметил он.

Губернатор напомнил, что уже на протяжении двух лет обучение для всех желающих проводится на базе Центра медицины катастроф. Вместе с тем он отметил, что из-за довольно напряжённой ситуации в городе было решено организовать дополнительные курсы. Так, 6 января они пройдут в поликлинике № 6, Центре молодёжных инициатив (ЦМИ) и культурном центре "Октябрь" в парке Ленина, а с 9 января стартуют в центре "Воин".

Глава регионального Минздрава Андрей Иконников уточнил, что преподавать будут сотрудники скорой помощи. На занятиях будут рассмотрены способы перемещения пострадавшего, временной остановки кровотечения, основные виды повязок и устойчивое боковое положение.