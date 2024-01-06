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6 января, 07:41

Крупные торговые центры Белгорода открываются после массированных атак ВСУ

В мэрии Белгорода сообщили об открытии крупных торговых центров

Несколько крупных торговых центров Белгорода возобновляют работу после массированных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. По согласованию с руководством они закрывались на несколько дней.

"ТЦ "РИО", МТРК "Сити Молл Белгородский" и ТРЦ "Мега Гринн" с сегодняшнего дня будут работать", — говорится в опубликованном сообщении.

В администрации подчеркнули, что власти проработали с предпринимателями вопрос обеспечения безопасности посетителей. Дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от оперативной обстановки.

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Напомним, уже более недели Белгород периодически подвергается массированным ракетным обстрелам со стороны ВСУ. Первая атака обрушилась на город 30 декабря, унеся жизни 25 человек, 2 января — одного, пострадали 11 жителей, а 3 января в результате удара была ранена девочка. На фоне продолжающихся обстрелов губернатор области Вячеслав Гладков объявил о добровольной эвакуации в Старый Оскол и Губкин.

Обложка ©

ТАСС / Павел Колядин

Матвей Константинов
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