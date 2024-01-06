После обстрелов Белгорода в больницах остаётся почти 70 человек

Из больниц выписали ещё шесть жителей Белгорода, которые ранее получили ранения различной степени тяжести при обстреле города со стороны ВСУ. Таким образом, количество пациентов сократилось до 69, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о пострадавших при обстреле ВСУ. Видео © t.me / Настоящий Гладков

"Сейчас в больницах Москвы и Белгорода находится 69 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь", — написал глава региона в своём телеграм-канале, добавив, что накануне ещё один человек пострадал при обстреле Шебекина.

Гладков также отметил, что по просьбе местных жителей на базе белгородского Центра молодёжных инициатив, культурного центра "Октябрь" и поликлиники № 6 организованы курсы по оказанию экстренной доврачебной помощи. По словам губернатора, такие занятия уже на протяжении почти двух лет проводятся в центре медицины катастроф.