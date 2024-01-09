Три человека находятся в реанимации после последнего удара ВСУ по Белгороду

Из-за вчерашних обстрелов Белгорода три человека попали в реанимацию. Врачи квалифицируют их состояние как стабильно тяжёлое. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

"Вчера вечером вновь был обстрелян город Белгород, пострадали люди. Сейчас в реанимации находятся три человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжёлое, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — пояснил Гладков.