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9 января, 04:46

Три человека находятся в реанимации после последнего удара ВСУ по Белгороду

Губернатор Гладков: После обстрела Белгорода три человека попали в реанимацию

Из-за вчерашних обстрелов Белгорода три человека попали в реанимацию. Врачи квалифицируют их состояние как стабильно тяжёлое. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

"Вчера вечером вновь был обстрелян город Белгород, пострадали люди. Сейчас в реанимации находятся три человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжёлое, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — пояснил Гладков.

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Ранее Лайф писал, что для удара боевики киевского режима задействовали РСЗО RM-70 "Вампир". Дежурные системы ПВО сбили 10 выпущенных по Белгороду реактивных снарядов.

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ТАСС / Евгений Силантьев

Анатолий Симоненко
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