Начало атак возмездия: Какие военные объекты поражены на Украине и что говорят военкоры Чем пришлось пожертвовать Украине за свои атаки на Белгород, Донецк и другие регионы России, почему это только начало — в тексте Лайфа. 8 января, 21:40 Какие военные объекты поражены на Украине — в сводках военкоров 8 января. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Силы Минобороны России атаковали множество военных объектов на Украине. В сводках ведомства сообщается о групповом ударе "высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал". Кроме того, применялись и беспилотники-камикадзе "Герань-2". Цели поражены в Кривом Роге, Запорожье, Днепропетровске, Харькове.

Какие военные объекты ВСУ подверглись ударам

В Харькове поражены цеха четырёх заводов, изготавливающих БПЛА и элементы артиллерийских систем. Также были удары по штабам, казармам и парку боевой техники Академии национальной гвардии.

— Мы жёстко атаковали офицерское училище в Харькове, в котором противник готовил и тут же отправлял на фронт офицеров для украинской территориальной обороны и националистических подразделений "Кракена". Разрушены казармы и штабы, — отмечает военкор Геннадий Алехин.

В Кривом Роге, по сообщению военного эксперта Михаила Зинчука, ударам подверглись складские помещения и цех по производству беспилотников на территории торгового центра "Солнечная галерея", где выполнялись заказы "Укроборонпрома". Ещё один боеприпас был направлен на железнодорожные пути скоростного трамвая, которые использовались для военных нужд.

В Хмельницкой области ракетные удары нанесены по аэродрому Староконстантинов и крупному транспортному узлу ВСУ в Шепетовке, через который происходит переброска западного вооружения.

БПЛА "Герань" нанесли удары и по Одесской области. Взрывы фиксировались в Одессе и Ильичёвске, в соцсетях сообщали о вторичной детонации объектов.

— Власти Запорожья подтвердили, что в результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет по разным направлениям в областном центре прозвучало всего пять взрывов. По предварительным данным, поражён как минимум один объект военной инфраструктуры, — отмечает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Обстрелы ВСУ Белгородской области

Эксперты напоминают, что только за сутки были сбиты две ракеты ПВО С-200, переделанные для наземных целей, над Липецкой и Белгородской областями, при том что в последней под обстрелом находится 17 областей региона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что родители более 1300 детей обратились к нему с просьбой об эвакуации. Власти четырёх регионов — Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей — согласились принять белгородских школьников в детские лагеря на фоне атак. Сейчас в пунктах временного размещения находится около 300 жителей Белгорода, принявших решение временно переехать.

Союзникам Украины будет сложнее соглашаться на оказание новой помощи Украине, если она будет продолжать наносить удары по Белгороду. Об этом заявил международный обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте.

— Если атаки по Белгороду будут нарастать и всё больше мирных жителей будет гибнуть, иностранным правительствам будет сложно соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной, — считает Барте.

Стихийный мемориал из цветов и игрушек на улице города. 30 декабря 2023 года днём центр Белгорода подвергся атаке со стороны ВСУ. Фото © ТАСС / Павел Колядин

ЕС и США будут поддерживать Киев, пока им будет это выгодно. Однако никто не даст гарантий безопасности и вряд ли пришлёт войска. Именно этого больше всего опасаются украинские эксперты, а на Западе эту точку зрения не спешат опровергать, несмотря на заверения ряда политиков.

Накануне британский аналитик Александр Меркурис заявил о том, что ракетные удары ВС РФ по стратегическим объектам ВСУ привели к уничтожению двух зенитных ракетных комплексов Patriot. Он заметил, что военным РФ удалось поразить много стратегических военных объектов. Кроме того, масштабным разрушениям подверглись промышленные предприятия в Киевской области.

— Две крупные атаки, которые были совершены 29 декабря и 2 января, были совершенно опустошительными. <…> Очевидно, что американцы и украинцы, а также их западные союзники шокированы этими ударами, — сказал эксперт в эфире ютуб-канала The Duran.

Ранее военные РФ за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар с помощью беспилотников и высокоточного оружия по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Также удары наносились по местам дислокации ВСУ и иностранных наёмников.

Пока Киев обещает увеличение атак вглубь России, нашей армии приходится отодвигать линию фронта. И чем больше ударов будет пытаться нанести Украина, тем интенсивнее будет происходить освобождение новых территорий, считают эксперты.

Авторы Дмитрий Шестопалов