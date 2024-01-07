Пушилин объяснил очень жёсткий ответ на удар по Белгороду: "Киев перешёл грани"

Глава ДНР Денис Пушилин назвал очень жёстким ответ России на недавние ракетные удары по Белгороду и Донецку, поскольку Украина перешла все грани. Тем не менее, как заметил руководитель республики, ВС РФ бьют только по военным объектам.

"Мы работаем, очень жёстко работаем, эта работа в военном плане набирает обороты, но по военным объектам, по объектам с военной целесообразностью", — объяснил Пушилин в интервью РИА "Новости".