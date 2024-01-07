Пушилин объяснил очень жёсткий ответ на удар по Белгороду: "Киев перешёл грани"
Повреждения автомобилей в Белгороде. Обложка © T.me / ДЕМИДОВ
Глава ДНР Денис Пушилин назвал очень жёстким ответ России на недавние ракетные удары по Белгороду и Донецку, поскольку Украина перешла все грани. Тем не менее, как заметил руководитель республики, ВС РФ бьют только по военным объектам.
"Мы работаем, очень жёстко работаем, эта работа в военном плане набирает обороты, но по военным объектам, по объектам с военной целесообразностью", — объяснил Пушилин в интервью РИА "Новости".
Он согласен, что ответ на атаки не должен касаться гражданских — "мамочек с детьми". По оценке политика, "противник перешёл грани", но это "обесчеловечивание" придаёт нам сил. Пушилин считает такое преступление ещё одним доказательством необходимости спецоперации. Но поступить так, как они, тогда мы потеряем смысл, заключил он.
Напомним, уже более недели Белгород периодически подвергается массированным ракетным обстрелам со стороны ВСУ. Первая атака произошла 30 декабря, погибло 25 человек, жертвой удара 2 января стал ещё один человек, 11 жителей пострадали. На следующий день в результате удара оказалась ранена девочка. На данный момент в больницах остаётся 69 пострадавших.