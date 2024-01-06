В Белгороде отменили рождественские богослужения
Мэр Белгорода Демидов: Ночные рождественские богослужения в городе отменены
В Белгороде на Рождество отменены ночные богослужения, сообщил мэр города Валентин Демидов. Он отметил, что власти приняли такое решение в связи со сложной оперативной обстановкой.
"Хочу предупредить, что по согласованию с владыкой Иоанном сегодня ночные богослужения в Белгороде отменены в связи с оперативной обстановкой", — написал Демидов в своём телеграм-канале.
Мэр добавил, что полную информацию прихожанам сообщат настоятели городских храмов. Также градоначальник поздравил жителей с наступающим праздником и Рождественским сочельником.
Как сообщал Лайф, уже более недели Белгород периодически подвергается массированным ракетным обстрелам со стороны ВСУ. Первая атака произошла 30 декабря, унеся жизнь 25 человек, 2 января погиб ещё один человек, 11 жителей пострадали. На следующий день в результате удара оказалась ранена девочка. На фоне продолжающихся обстрелов Гладков объявил о добровольной эвакуации в Старый Оскол и Губкин. В больницах остаются 69 пострадавших после обстрелов.
ТАСС / Антон Вергун