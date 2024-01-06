В Белгороде отменили рождественские богослужения

В Белгороде на Рождество отменены ночные богослужения, сообщил мэр города Валентин Демидов. Он отметил, что власти приняли такое решение в связи со сложной оперативной обстановкой.

"Хочу предупредить, что по согласованию с владыкой Иоанном сегодня ночные богослужения в Белгороде отменены в связи с оперативной обстановкой", — написал Демидов в своём телеграм-канале.