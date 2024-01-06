ПВО сбила цель на подлёте к Белгороду
Губернатор Гладков: Средства ПВО сбили воздушную цель на подлёте к Белгороду
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили цель на подлёте к Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе системой ПВО сбита одна воздушная цель на подлёте к городу", — говорится в телеграм-канале Гладкова.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Напомним, уже более недели Белгород периодически подвергается массированным ракетным обстрелам со стороны ВСУ. Первая атака произошла 30 декабря, погибло 25 человек, жертвой удара 2 января стал ещё один человек, 11 жителей пострадали. На следующий день в результате удара оказалась ранена девочка. На данный момент в больницах остаётся 69 пострадавших.
ТАСС / Александр Полегенько