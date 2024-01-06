ПВО сбила цель на подлёте к Белгороду

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили цель на подлёте к Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе системой ПВО сбита одна воздушная цель на подлёте к городу", — говорится в телеграм-канале Гладкова.