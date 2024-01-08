ПВО сбила 10 украинских снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Как уточнили в ведомстве, Войска противовоздушной обороны сбили десять снарядов РСЗО RM-70 "Вампир". Произошло это, по данным Минобороны, в 21:30 по московскому времени. О разрушениях и пострадавших не уточняется.

Как сообщалось немногим ранее, в Белгородской области объявили ракетную опасность. В частности, сирена была запущена в самом Белгороде и Белгородском районе. Всех, кто был в тот момент на улице, попросили спуститься в укрытия, а тех, кто находился дома, призвали отойти подальше от окон.