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8 января, 19:21

ПВО сбила 10 украинских снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

МО: Средства ПВО сбили 10 снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью

РСЗО RM-70 Vampire, из которой киевский режим пытался атаковать Белгородскую область. Обложка © Wikipedia

РСЗО RM-70 Vampire, из которой киевский режим пытался атаковать Белгородскую область. Обложка © Wikipedia

Российские средства ПВО пресекли очередную попытку украинской стороны нанести удар по территории Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, Войска противовоздушной обороны сбили десять снарядов РСЗО RM-70 "Вампир". Произошло это, по данным Минобороны, в 21:30 по московскому времени. О разрушениях и пострадавших не уточняется.

ПВО сбила над Белгородской областью ракету С-200, переделанную под наземные цели
ПВО сбила над Белгородской областью ракету С-200, переделанную под наземные цели

Как сообщалось немногим ранее, в Белгородской области объявили ракетную опасность. В частности, сирена была запущена в самом Белгороде и Белгородском районе. Всех, кто был в тот момент на улице, попросили спуститься в укрытия, а тех, кто находился дома, призвали отойти подальше от окон.

Максим Плетнёв
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