ПВО сбила 10 украинских снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
МО: Средства ПВО сбили 10 снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью
РСЗО RM-70 Vampire, из которой киевский режим пытался атаковать Белгородскую область. Обложка © Wikipedia
Российские средства ПВО пресекли очередную попытку украинской стороны нанести удар по территории Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, Войска противовоздушной обороны сбили десять снарядов РСЗО RM-70 "Вампир". Произошло это, по данным Минобороны, в 21:30 по московскому времени. О разрушениях и пострадавших не уточняется.
Как сообщалось немногим ранее, в Белгородской области объявили ракетную опасность. В частности, сирена была запущена в самом Белгороде и Белгородском районе. Всех, кто был в тот момент на улице, попросили спуститься в укрытия, а тех, кто находился дома, призвали отойти подальше от окон.