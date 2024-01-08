В Белгороде запущена сирена ракетной опасности
Гладков: В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе включена сирена ракетной опасности. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", — говорится в его публикации.
Гладков добавил, что тем, кто находится на улице, нужно спуститься в укрытие или другое безопасное место.
Напомним, Белгород с конца прошлого года подвергается массированным ракетным обстрелам с украинской стороны. Первая атака произошла ещё 30 декабря и унесла жизнь 25 человек. 2 января погиб ещё один житель и 11 человек пострадали. На фоне продолжающихся обстрелов губернатор Вячеслав Гладков объявил, что все желающие могут добровольно эвакуироваться в Старый Оскол и Губкин. Между тем в Белгороде начали проводить курсы по доврачебной помощи.
ТАСС / Павел Колядин