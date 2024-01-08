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8 января, 18:46

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Гладков: В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе включена сирена ракетной опасности. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", говорится в его публикации.

Гладков добавил, что тем, кто находится на улице, нужно спуститься в укрытие или другое безопасное место.

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Напомним, Белгород с конца прошлого года подвергается массированным ракетным обстрелам с украинской стороны. Первая атака произошла ещё 30 декабря и унесла жизнь 25 человек. 2 января погиб ещё один житель и 11 человек пострадали. На фоне продолжающихся обстрелов губернатор Вячеслав Гладков объявил, что все желающие могут добровольно эвакуироваться в Старый Оскол и Губкин. Между тем в Белгороде начали проводить курсы по доврачебной помощи.

Обложка ©

ТАСС / Павел Колядин

Юрий Лысенко
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