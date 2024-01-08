В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе включена сирена ракетной опасности. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", — говорится в его публикации.